الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢
٠٢:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس ترحّب بمواقف الدّول الدّاعمة للحقوق الفلسطينية وتدعو لتعزيزها

حماس ترحّب بمواقف الدّول الدّاعمة للحقوق الفلسطينية وتدعو لتعزيزها
الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعرب عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن ترحيب حركته بكلّ المواقف التي تصدر عن الدول والحكومات التي تدعم شعبنا الفلسطيني في انتزاع حقوقه المشروعة، وتفضح جرائم الاحتلال الصهيوني المتصاعدة ضد أرضنا ومقدساتنا.

العالم- فلسطين

وقال الرشق في تصريحات خاصة بـ"المركز الفلسطيني للإعلام": نثمّن تصريحات رئيس الوزراء الماليزي خلال اجتماعه بالرئيس الأمريكي "بادين"، والتي حثّه فيها على أن تكون الإدارة الأمريكية شفافة وصادقة في التعامل مع حقوق الشعب الفلسطيني وصراعه مع الاحتلال "الإسرائيلي"، مؤكّداً على اعتزاز الحركة بمواقف ماليزيا الرَّسمية والشعبية، التاريخية والمشرّفة في الانتصار لفلسطين والقدس والأقصى، ورفضها التطبيع مع العدو الصهيوني.

كما أعرب عن تقديره لتصريحات الرّئيس الفنزويلي المتضامنة في أكثر من مناسبة، والتي حيّا فيه فلسطين ومدينتها المقدّسة، قائلاً: " لن نتركها وحدها".

وأكّد الرشق، أنَّ هذه المواقف في ظل صمت المجتمع الدولي أمام تصعيد الاحتلال جرائمه ضد الأرض والشعب والمقدسات، من شأنها أن تفضح سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين التي تنتهجها بعض الدول وعلى رأسها الإدارة الأمريكية في التعامل مع قضية شعبنا العادلة وحقوقه المشروعة.

ودعا إلى ضرورة تعزيز هذه المواقف والأدوار، والضغط باتجاه حشد المزيد منها، وتشكيل رأي عام عالمي، يفضح الاحتلال ويعرّي حقيقته الإرهابية، وينصف شعبنا الفلسطيني ونضاله المشروع، في انتزاع حقوقه وتحرير أرضه والعودة إليها.

روابط ذات صلة

حماس تؤكد ان العدوان الصهيوني لن يؤثر على صمود جنين

الرشق: قصف العدو غزة لن يؤثر على مواصلة الدفاع عن القدس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ضبط عملية تهريب 100 كلغ من الكبتاغون عبر مطار بيروت الدولي

رئيسي: الضغوط القصوى التي مارستها اميركا ضد ايران باءت بالفشل

وفاة فنان مصري كبير في الذكرى السنوية لوفاة سمير غانم!

السفارة التركية في تونس تعلن عن زيارة وفد من الناتو إليها

اول تعليق لصنعاء ازاء حادث السفينة في البحر الاحمر

الاتحاد الأوروبي يخطط للتوصل إلى اتفاق للغاز مع كيان الاحتلال ومصر