شاهد.. بيطرية متنقلة بالقارب تساعد مربي الجواميس في اهوار العراق

العالم - خاص بالعالم

ويستهدف الفريق المشارك في المشروع فضلاً عن تقديم المساعدة لهذه الحيوانات المنتجة، دراسة العوامل التي تؤثر على صحتها.

أهوار العراق، واحدة من مواقع التراث العالمي لليونسكو..يعتمد سكانها الأصليون على قطعانهم وخاصة جاموس الماء في تدبير شؤون حياتهم.

لكن هذا الجاموس يعاني مشكلات صحية مشتركة تتفاقم بسبب نقص الخدمات البيطرية والمياه المناسبة. ولذلك كله كان مشروع العيادة البيطرية المتنقلة الخدمي لمساعدة مربي قطعان الجاموس وخاصة في المناطق النائية من الأهوار.

وقال أمين كاظم شاهد مربي جاموس ومالك قطيع بالمنطقة: نفق 24 جاموسا بسبب ملوحة الماء وغلاء العلف.

من جانبه اكد رئيس منظمة الجبايش للسياحة البيئية رعد حبيب الأسدي على ان وجود مثل هذا القارب الذي يقدم الخدمات البيطرية، سيحفز مربي الجواميس ويقلل من تكاليف التربية لهم.

وتنفذ المشروع منظمة المناخ الأخضر العراقية بشراكة مع منظمة مهندسين زراعيين وأطباء بيطريين بلا حدود الفرنسية، اما العيادة الطبية فهي عبارة عن قارب مجهز بالمعدات الأساسية وسائق يتيح للأطباء البيطريين المحليين استخدامه قاصدين الجواميس ومعاينتهم، ويستهدف الفريق دراسة العوامل التي تؤثر علي صحة الحيوانات.

وقال كرار إبراهيم هندي طبيب بيطري في منظمة المناخ الأخضر: بدات اعداد نفوق الجواميس تنقص بصورة كبيرة جدا. هدفنا حاليا هو ترجيح هذه العادات للحفاظ على الموازنة البيئية في اهوار الجبایش.

ورأى مختار خميس محمد رئيس منظمة المناخ الأخضر العراقية: هنالك كثير من حالات تظهر لنا في داخل الايشانات وعند مربي الجاموس. نوعية المياه في هذه المنطقة غير جيدة وغير صالحة للحيوان.

وليس فقط تلوث المياه ما يؤثر سلبا على صحة الجواميس ولكن أيضا انخفاض منسوب المياه وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يؤثران علي مقاومتها الطبيعية مما يجعلها شديدة التعرض لجميع أنواع الأمراض والمشاكل كما يسبب الإجهاض لدي الحوامل منها لأنه يتعين عليها بذل جهد أكبر للتحرك في الأماكن التي يغطيها طين كثيف.

اما أهم ما ينتجه الجاموس في اهوار العراق فضلا عن حليبه ولحمه فهو قشطة القيمر..ونتحدث عنها في تقرير آخر..