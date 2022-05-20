وفاة فنان مصري كبير في الذكرى السنوية لوفاة سمير غانم!

العالم- مصر

وتوفى اليوم في أحد فنادق القاهرة، الفنان الكبير سمير صبري عن عمر يناهز 86 عاماً؛ وذلك بعد صراع مع مرض القلب.

وفي منتصف فبراير الماضي، دخل الفنان سمير صبري الى أحد مستشفيات المصرية وأكد مقربون منه أنه يعاني من مشكلة في الصمام “الميترالي”.

كما أجرى الراحل وقتها عملية قسطرة في القلب.

آخر ظهور على الشاشة

وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الكبير سمير صبري مسلسل “فلانتينو” مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضي.

كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية في عدة أفلام منها “ديدو”، من بطولة كريم فهمي وبيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت، و”محمد حسين” مع النجم محمد سعد، و”المشخصاتي الجزء الثاني” مع الفنان تامر عبد المنعم.

وقبل وفاته، قدم الفنان سمير صبري، حلقة إذاعية جديدة من برنامجه ذكرياتي المذاع عبر إذاعة الأغاني، ولكنها حلقة استثنائية؛ لأنه سجلها داخل المشفى الذي يرقد به، بعدما تعرضه لأزمة صحية، وشاركه بها العديد من الفنانين المقربين.بحسب “القاهرة24”

نعي واسع ..

وبعد الإعلان عن وفاة الفنان المصري، سارع نجوم وفنانون وإعلاميون إلى نعي الراحل، وتذكّر أبرز أعماله ومواقفه.

وكتبت الناشطة والصحفية المصرية ياسمين محفوظ: “لا اله الا الله.. وفاة النجم سمير صبرى.. في نفس يوم وفاة النجم سمير غانم.. تغمدهم الله برحمته الواسعة واسكنهم فسيح جناته..”.

بينما نعاه الاعلامي المصري عمرو الليثي بنشر صورة تجمعها، قائلاً: “الفنان الكبير #سمير_صبري في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

في حين كتبت الفنانة هند صبري: “فقد الفن العربي والمصري فنانا متعدد المواهب جمع بين التمثيل والغناء والإستعراض وتقديم البرامج. استطاع بفضل إصراره وتطوره أن يظل وعلى مدار أكثر من ٦٠ عاما نجما كبيرا رحم الله الفنان سمير صـبرى.”

بينما قالت الفنانة اللبنانية مايا دياب: “خبر حزين جدا وجع قلبي وفاة #سمير_صبري الكبير المحبوب من كل الناس والفنانين الله يرحمه ويصبر أهله”.

كما نعته الفنانة منة فضالي بقولها: “لا حول ولا قوه الا بالله الاستاذ العظيم النجم سميـر صبـري في ذمه الله. استاذي سمير صبري كان ليا الشرف اني اشتغلت معاك ووقفت قدامك مش حنسي ابدا وقوفك جنبي في بداياتي حتوحشني اوي اوي يا ابو سمره وحيوحشني الكلام معاك ربنا يرحمك برحمتو البقاء لله”.

بينما كتبت الاعلامية آنيا الأفندي: “وفاة الفنان المصري الشامل سمير صـبري …الله يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته”.