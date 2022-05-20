العراق: 'امتداد' تعلن إعفاء الركابي والنوري من منصبهما

العالم - العراق

وذكرت الأمانة العامة في وثيقة ، أن "الأمانة العامة أجتمعت في يوم الأربعاء 18/5/2022 بمدينة الكوت، وبعد تحقق النصاب، ناقشت الطلب المقدم من قبل عضو الأمانة العامة للحركة أمير صباح مظلوم والخاص باعفاء الأمين العام علاء الركابي من مهامه، وكذلك تمت مناقشة اداء مفاصل الحركة خلال الفترة الماضية، وبعد أمتناع الأمين العام عن الحضور ليومين متتاليين أقرت الأمانة العامة للحركة المقررات التالية:



- إعفاء الأمين العام علاء الركابي من مهامه كأمين عام للحركة.



-إعفاء محمد نوري عزيز من مهامه كرئيس للكتلة النيابية لامتداد.



أدناه الوثيقة: