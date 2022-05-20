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شاهد.. هل ازمة "مسيرة الاعلام" ستؤدي الى انهيار حكومة بينيت؟

الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

لا تزال حكومة الاحتلال الاسرائيلي في ظل ضعفها تتخبط باتخاذ قرارتها لارضاء اليمين المتطرف للحفاظ على بقائها حيث اصدر ما يعرف بوزير الامن الداخلي لدى الاحتلال قراراً يسمح للمستوطنين بتنظيم مسيرة الاعلام من باب العامود اواخر هذا الشهر.

العالم - خاص بالعالم

تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي تقييد دخول المصلين الى المسجد الاقصى المبارك وفرض طوق أمني بمحيط المسجد الاقصى المبارك وتمركز قواتها عند المداخل الرئيسية للبلدة القديمة من القدس والمسجد الاقصى المبارك.

وقال نائب محافظ القدس عبدالله صيام:"الاحتلال يسعى بشكل واضح وفاعل الى تطبيع قانون يهودية الدولة الذي لا يرى في مدينة القدس غير اليهوديين ولا يرى لهذه الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية حرمة يجب المحافظة عليها، فلذلك نجد ان الاحتلال بشكل يومي يستمر في منع هؤلاء المصلين ان يصلوا الى المسجد.

وتزامنا مع هذه الاجراءات بحق المصلين صادق ما يعرف بوزير الامن الداخلي على السماح بتنظيم مسيرة الاعلام للمستوطنين لتنظيمها اواخر هذا الشهر وذلك مرورا من باب العامود وكافة حارات وأزقة البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وقال رئيس جمعية المقدسي عصام جويحان: انشالله تكون هذه السنة سببا لانهيار الائتلاف الحكومي، لان تركيبته ليست مؤلفة مع البعض، اتوقع انه المسيرة ستلغى واذا تمت المسيرة سيكون انهيارا للائتلاف الحكومي".

وتتخبط حكومة الاحتلال بأجرءاتها تحديدا بمدينة القدس المحتلة بعدما فقدت سيطرتها لاكثر من مرة بفضل صمود ورباط المقدسين.

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بالفيديو.. شاهد.. هل ازمة "مسيرة الاعلام" ستؤدي الى انهيار حكومة بينيت؟

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