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شاهد.. دور التدخل الاميرکي في تعقيدات الوضع العراقي

السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

اكد الباحث السياسي حسن حردان ان هناك ترابط بين تعقيدات الوضع العراقي والتدخل الاميركي في هذا البلد.

العالم - خاص بالعالم

وقال حردان في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم:"منذ عام 2019 كانت هناك خطة لقلب المشهد وتغيير الواقع العراقي بما يخدم السياسة الاميركية".

وأضاف ان ما تمت تسميتها بالانتفاضة في العراق، كان هدفها الاساسي اجراء انتخابات مبكرة لاضعاف التيار الوطني المعارض للاحتلال الاميركي في العراق.

وأكد ان نتائج الانتخابات عززت القوی التي تميل الی الكفة الاميركية وهذا ادی الی ارباك المشهد العراقي، لكن لم يتمكنوا من السيطرة علی السلطة لان الفريق الوطني ايضاً له وزنه وحضوره في المعادلة السياسية".

وأوضح ان أي حل لتشكيل الحكومة وانتخاب الرئيس يجب ان يحصل بالتفاهم بين هذين الطرفين لحصول تسوية سياسية لكن الاميركي انقلب علی التسوية السياسية، لانه لايريد للعراق ان يستقر علی الوجهة التي لاتخدم مصالح الولايات المتحدة وبقاء الاحتلال الاميركي في العراق. لذلك لايمكن فصل المشهد العراقي و تعقيداته عن التدخل الاميركي، فهناك ترابط بینهما.

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