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سوريا.. إخماد حريق بالقرب من سور مصفاة بانياس

سوريا.. إخماد حريق بالقرب من سور مصفاة بانياس
السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

أخمد عناصر فوج الإطفاء بشركة مصفاة بانياس في سوريا الحريق الذي اندلع صباح اليوم بالقرب من سور المصفاة على الحدود المتاخمة للمنطقة الصناعية بالمدينة.

العالم - سوريا

وأوضح مدير شركة مصفاة بانياس المهندس محمود قاسم في تصريح لمراسلة سانا أن الحريق بعيد عن خزانات المصفاة وأنه حصل في منطقة نفايات وأعشاب يابسة يمر فيها خط توتر عشرين كيلو فولط والذي تسبب بماس كهربائي أدى إلى اشتعال الأعشاب وانبعاث دخان كثيف بأجواء المدينة وذلك نتيجة الرياح الشرقية الجافة.

بدوره أشار رئيس بلدية بانياس المهندس بشار حمزة في تصريح مماثل إلى أنه تمت السيطرة على الحريق بشكل كامل وكوادر الإطفاء تقوم حالياً بمرحلة التبريد لافتاً إلى أن عناصر فوج إطفاء البلدية كانوا مستنفرين وعلى جهوزية تامة من جهة المنطقة الصناعية لحين انتهاء الحريق استعداداً للسيطرة عليه في حال امتداده باتجاه المدينة.

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