كتيبة جنين تزف الشهيد "الفايد" وتحذر الاحتلال

العالم - فلسطين

كما نعت السرايا في بيان ابنها المجاهد البطل أمجد وليد الفايد (17عاماً)، والذي ارتقى شهيداً في ساحة المواجهة والتصدي لهذا المحتل الغاصب والذي حاول التسلل إلى مخيمنا البطل فجر اليوم، مؤكدة مواصلة درب الجهاد والمقاومة.

كما أكدت أن كل محاولات الاحتلال المجرم وإرهابه، لن تنال من عزيمة مقاتلينا وسـ"نبقى له بالمرصاد حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا".

يذكر أنه ارتفع، اليوم السبت، عدد شهداء محافظة جنين منذ بداية العام الجاري 2022 إلى20 شهيداً، نفذ عدد منهم عمليات فدائية أدت لمقتل جنود ومستوطنين صهاينة، بعد ارتقاء الشهيد المقاوم ابن سرايا القدس- كتيبة جنين أمجد الفايد.