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روسيا: تدمير أسلحة ومعدات للقوات الأوكرانية في منطقة جيتومير

روسيا: تدمير أسلحة ومعدات للقوات الأوكرانية في منطقة جيتومير
السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الصاروخية دمرت مخازن وعربات عسكرية في أوديسا ومنطقة جيتومير بصواريخ عالية الدقة.

العالم-روسيا

جاء إعلان الدفاع الروسية على لسان المتحدث باسمها، اللواء إيغور كوناشينكوف، الذي قال إن صواريخ عالية الدقة من طراز "كاليبر" دمرت أسلحة ومعدات أمريكية وأوروبية مرسلة للقوات الأوكرانية في منطقة جيتومير.

كما أكد كوناشينكوف أن القوات الجوية الروسية قضت على 270 من المقاتلين القوميين المتطرفين الأوكرانيين ودمرت 8 مستودعات ذخيرة في مختلف المناطق.

وأضاف كوناشينكوف أن قوات الدفاع الصاروخي الروسي استطاعت إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 25" بالقرب من قرية بيليتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

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