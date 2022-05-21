ولي عهد أبوظبي القادم.. هؤلاء الأكثر حظاً بنيل المنصب؟

العالم- الامارات

ولا توجد آلية يمكن من خلالها توقع ولي العهد الذي يمكن أن يختاره الرئيس الجديد للإمارات، لكن يتعين على الرئيس اختيار ولي عهد أبوظبي.

ففي عام 2004، حين توفي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تولى الراحل الشيخ خليفة بن زايد الحكم، وعين الشيخ محمد بن زايد في منصب ولي عهد أبوظبي.

عدم وجود مادة في الدستور الإماراتي تنظم اختيار ولي العهد جعل المعروف داخل الأسرة الحاكمة أن يتولى هذا المنصب أولاد مؤسس الدولة الشيخ زايد.

كذلك أيضاً فإن عدم وجود مثل هذه المادة يسمح للرئيس الجديد أن يولي أحد أبنائه هذا المنصب.

ويمكن القول إن أربعة أشخاص من الأسرة الحاكمة مرشحون بقوة لتولي منصب ولاية العهد، أحدهم نجل محمد بن زايد الحاكم الجديد للبلاد.

وهؤلاء الأربعة هم: منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وطحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني، وهزاع بن زايد نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وخالد بن محمد بن زايد نائب مستشار الأمن الوطني ورئيس جهاز أمن الدولة.

منصور بن زايد آل نهيان

وُلد منصور في 20 نوفمبر 1970 في أبوظبي، وهو عضو بارز في الأسرة الحاكمة بإمارة أبوظبي، ومن أبرز رجال الأعمال في البلاد.

ومنصور هو نجل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي شغل منصب حاكم إمارة أبوظبي بين عامي 1966 و2004، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بين 1971 و2004.

شغل منصب رئيس مكتب رئيس دولة الإمارات بين عامي 1997 و2004، كما كان وزيراً لشؤون الرئاسة في عام 2004.

اشتهر منصور بنشاطه في المجال المالي، حيث ترأس العديد من الكيانات المالية في أبوظبي، بما في ذلك صندوق أبوظبي للتنمية، وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (الآن جزء من شركة مبادلة للاستثمار).

وعمل في مجالس إدارة العديد من الكيانات الأخرى، بما في ذلك المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية.

لمنصور استثمارات عديدة خارج الإمارات، واشتهر بمشاريعه في كرة القدم الاحترافية في الخارج من خلال شركته الاستثمارية الخاصة "مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار"، التي اشترت حصة مسيطرة في نادي مانشستر سيتي لكرة القدم في عام 2008، وسرعان ما أصبح النادي أحد أكثر الفرق نجاحاً في الدوري الإنجليزي الممتاز.

في عام 2013، أصبح منصور المستثمر الرئيس في نادي نيويورك سيتي، كما اشترى لاحقاً أسهماً في العديد من الأندية الأخرى حول العالم؛ بما في ذلك حصص الأغلبية في ميلبورن سيتي في عام 2014، ومومباي سيتي في عام 2019.

بحسب دائرة المعارف البريطانية، فإن لمنصور دوراً هادئاً، ولكنه مهم في السياسة العامة الإماراتية أيضاً، وبصرف النظر عن عمله وزيراً لشؤون الرئاسة، فقد ترأس دائرة القضاء في أبوظبي، التي بدأت بالإشراف على النظام القضائي للإمارة في عام 2006.

كما أنه بصفته صهراً للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي ورئيس وزراء الإمارات، يمكن لمنصور أيضاً أن يوسع نفوذه إلى ثاني أقوى إمارة في البلاد. وفي عام 2009 عُين نائباً لبن راشد بصفته رئيساً للوزراء.

طحنون بن زايد آل نهيان

الشيخ طحنون أحد أبناء الشيخ زايد آل نهيان أيضاً، ولد عام 1971، وتولى منصب رئيس الدائرة الخاصة لوالده من العام 1996 وحتى وفاته عام 2004، ثم تولى منصب رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة في الفترة من 2009-2013.

اهتم طحنون بن زايد منذ الطفولة بالرياضة، ولا سيما الفنون القتالية المختلفة كالكاراتيه والتايكوندو، وتعرف على رياضة "الجيوجيتسو" خلال دراسته في الولايات المتحدة، وكان هو من أدخل ذلك الفن القتالي إلى بلاده.

في نهاية التسعينيات، أطلق وترأس مجموعة اقتصادية كبرى هي "رويال غروب" التي تضم عشرات الشركات وتشغّل آلاف العمال والموظفين في مجالات عدة كالعقارات والاستثمارات وتصنيع الروبوتات والسياحة.

كما تولى رئاسة مجلس إدارة بنك "أبوظبي الأول"، وهو أضخم المصارف في الإمارات، وتمتلك فيه الأسرة المالكة حصة كبيرة.

كما تولى رئاسة "الشركة العالمية القابضة"، وهي مجموعة ضخمة من الشركات التي تتخصص في مجالات متعددة.

وفي يناير 2021، عين رئيساً لـ "مجموعة 42"، وهي شركة إماراتية تأسست عام 2018 متخصصة في الذكاء الاصطناعي.

جاء الشيخ طحنون في المركز الخمسين من بين أغنى 100 شخصية عربية، وفقاً لتصنيف مجلة "فوربز" لعام 2015.

بدأ الشيخ طحنون يؤدي دوراً أمنياً بارزاً منذ عام 2013، عندما عين نائباً لشقيقه الشيخ هزاع بن زايد مستشاراً للأمن الوطني، ثم رقي إلى منصب مستشار الأمن الوطني، في فبراير 2016.

في أغسطس 2021، توجه الشيخ طحنون إلى تركيا، حيث التقى بالرئيس رجب طيب أردوغان، في زيارة مهدت للقاء جمع بين الأخير والشيخ محمد بن زايد، في نوفمبر الماضي، واعتبرت بداية لطي صفحة ما وصف بـ"حرب باردة" بين البلدين.

وفي بادرة على تحسن العلاقات مع خصم إقليمي آخر هو إيران، توجه الشيخ طحنون إلى طهران، في السادس من ديسمبر الماضي، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول إماراتي رفيع المستوى منذ أن ساءت العلاقات بين البلدين عام 2016. حيث التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.

كل هذه الأدوار والمهام التي نهض بها الشيخ طحنون تجعله مرشحاً قوياً لكي يختاره شقيقه ولياً للعهد.

هزاع بن زايد آل نهيان

يعتبر الشيخ هزاع الابن الخامس للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو مولود عام 1965. ودرس وتخرج في جامعة الإمارات العربية المتحدة كلية العلوم السياسية والإدارية.

تنقل الشيخ هزاع بين مناصب متعددة في الإمارات، حيث كان من رواد الدولة الحديثة، ويتضح ذلك من مناصبه التي تولاها.

فهو نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي منذ 2010، وشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الشرف ورئيس مجلس الإدارة أيضاً، وحاز العضوية الخاصة بالمجلس الأعلى للبترول.

عام 1983 انضم الشيخ هزاع إلى جهاز أمن الدولة، وحاز فيه منصب نائب رئيس الجهاز في الفترة 1989 إلى 1992، وصولاً إلى رئيس الجهاز في الفترة من 1992 إلى 2006.

كما حصل على منصب مستشار الأمن الوطني في الفترة من 2006 إلى 2016.

تقلد الشيخ هزاع بن زايد منصب الرئاسة أيضاً لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ومجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان.

ولطالما كان الشيخ هزاع بن زايد مولعاً بالرياضة؛ فكان لإسهاماته دور فعال في ازدهار الرياضة في الإمارات العربية المتحدة.

وحصل على منصب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، واهتم بالرياضة عامةً وبكرة القدم خاصةً، فتقلد منصب الرئاسة الفخرية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وشغل منصب النائب الأول لرئيس نادي العين الرياضي والثقافي.

ويكون الشيخ هزاع المشرف على الكثير من الأنشطة الرياضية التي تُقام في دولة الإمارات، وفي إمارة أبوظبي تحديداً.

كما يعرف عنه أيضاً العلاقات القوية مع الأوساط الرياضية؛ مثل الإعلام الرياضي الذي كان يدافع عن حقوقهم في دولة الإمارات.

بجانب تخرج الشيخ هزاع في كلية العلوم السياسية والإدارية جامعة الإمارات، فقد حصل على عدة شهادات علمية أخرى، حيث أكمل دراسته العسكرية بكلية زايد العسكرية، ثم تخرج فيها.

وحصل على درجة الماجستير في الفلسفة تخصص العلوم الاجتماعية والسياسية في المجتمعات الحديثة بتقدير امتياز من جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة.

ونال كذلك درجة الدكتوراه بتخصص الموارد الطبيعية والتنمية والأمن الاقتصادي. ودرجة الدكتوراه كذلك عن إنتاجه العلمي المسمى الموارد الطبيعية والتنمية والأمن الاقتصادي بدولة الإمارات من جامعة "بانجو" بويلز في المملكة المتحدة.

خالد بن محمد بن زايد

خالد بن محمد بن زايد آل نهيان مولود في 8 يناير 1982، وهو أكبر أبناء رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

تقلد الشيخ خالد عدة مناصب، آخرها عام 2016 نائباً لمستشار الأمن الوطني ورئيس جهاز أمن الدولة في الإمارات.

شارك في إطلاق مشاريع متعددة في دولة الإمارات، ويشمل ذلك 60 ألف متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة والترفيه والتسلية في السعديات جروف في أبوظبي.

كذلك افتتاح مساحات جديدة داخل المجمع الثقافي، وفي منتزه جبل حفيت الصحراوي، ومبادرة "لحظات أبوظبي" كجزء من برنامج "غدان 21".