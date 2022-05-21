سوريا .. مقتل وإصابة عدد من مسلحي ’قسد’ بريف الحسكة

العالم -سوريا

وذكرت وكالة سانا نقلا عن مصادر محلية "أن مجهولين يستقلون دراجة نارية هاجموا بالأسلحة الرشاشة حاجزاً لميليشيا (قسد) في قرية العلكانة التابعة لناحية اليعربية بالريف الشمالي الشرقي ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم".

ومساء الخميس قتل عنصر من ميليشيا "قسد" بهجوم مسلح في ريف القامشلي، حيث أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا الزميل أحمد شمس الدين، ان عنصرا من ميليشيا "قسد" بهجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية في محيط بلدة تل حميس بريف القامشلي.

كما افادت مصادر اعلامية، عن مقتل قيادي تركي بقسد وأصيب عدد من عناصر ميليشيا قسد بهجمات متفرقة في حلب والرقة والحسكة.