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الجزائر والمغرب في تمرين عسكري دولي بتونس

الجزائر والمغرب في تمرين عسكري دولي بتونس
السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

يجمع تمرين عسكري دولي ينطلق في تونس ابتداءً من اليوم السبت، قوات من البحرية المغربية والجزائرية، ضمن 13 دولة تشارك في التمرين.

العالم - الجزائر

وقالت وسائل إعلام تونسية بينها قناة "نسمة"، نقلا عن بيان لوزارة الدفاع التونسية، إن تونس تستضيف في الفترة بين 12 مايو/أيار (اليوم السبت)، إلى 4 يونيو/حزيران المقبل، التمرين البحري المتعدد الأطراف "فونيكس إكسبريس 2022".

ويشارك في التمرين 13 دولة هي: تونس والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا ومصر واليونان وإيطاليا وبلجيكا والمملكة المتحدة وإسبانيا ومالطا.

وبحسب البيان، يهدف التمرين العسكري إلى "تعزيز التعاون والتنسيق بين البحريات المشاركة حفاظا على أمن المتوسط واستقراره وتدريب الأفراد وتطوير قدراتهم وحسن استعمالهم للمنظومات والمعدات وتطوير مهاراتهم والتنسيق للتصدّي للأعمال غير المشروعة بالبحر وخاصة منها الإرهاب البحري وتهريب الأسلحة والمخدرات".

يشار إلى أن هذا التمرين من بين التمارين القليلة التي تجمع قوات من كل من المغرب والجزائر، في ظل خلافات سياسية بين الدولتين الجارتين.

وهذه هي النسخة الثانية من التمرين، وفي العام الماضي شهدت قاعدة بنزرت البحرية شمالي تونس وقاعدة حلق الواد وعلى طول السواحل الشمالية لتونس تمرين "فونيكس إكسبريس 2021"، بمشاركة 11 دولة.

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الجزائر والمغرب في تمرين عسكري دولي بتونس

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