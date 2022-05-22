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اليونان ترصد أول إصابة محتملة بجدري القردة

اليونان ترصد أول إصابة محتملة بجدري القردة
الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة الصحة العامة في اليونان، أمس السبت، عن رصد أول إصابة محتملة بجدري القردة في البلاد لدى سائح إنجليزي.

العالم - أوروبا

وقالت الهيئة في بيان إن المواطن الإنجليزي وزوجته نقلا إلى المستشفى ووضعا في غرفة معزولة. مضيفة أن التحاليل المخبرية ستبين، الاثنين، ما إذا كان الأمر يتعلق بجدري القردة.

وسبق لدول غربية عدة أن أعلنت رصد إصابات بهذا المرض بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا وكندا والسويد.

ويعرف جدري القرود بأنه فيروس موجود عادة في وسط وغرب إفريقيا ويمكن أن ينتقل عن طريق التلامس والتعرض للقطرات عبر الزفير، وتبدأ الأعراض بارتفاع حرارة الجسم، والصداع، وألم عضلات الجسم، وألم الظهر، وقشعريرة، وبعد مرور 3 أيام من الإصابة يظهر طفح جلدي في أماكن متفرقة من الجسم.

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اليونان ترصد أول إصابة محتملة بجدري القردة