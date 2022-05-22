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بايدن: مستعدون لكل ما تفعله كوريا الشمالية

بايدن: مستعدون لكل ما تفعله كوريا الشمالية
الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه لا يشعر بالقلق من الإجراءات التى قد تتخذها كوريا الشمالية خلال جولته الآسيوية، بما فى ذلك تنفيد تجربة نووية محتملة.

العالم - الأميركيتان

وذكر أن الجانب الأمريكي، يفكر فى الرد على أى خطوات تتخذها بيونغ يانغ.

وأضاف بايدن، خلال الرد على سؤال صحفي: "نحن مستعدون لكل ما تفعله كوريا الشمالية. لقد فكرنا وحددنا ردنا على كل ما يفعلونه. لذلك أنا لست قلقا إذا كان هذا هو ما تقصده".

فى وقت سابق، صرح مساعد رئيس الولايات المتحدة لشؤون الأمن القومى جيك سوليفان، بأن بلاده لا تستبعد حدوث أى استفزاز أو تجربة نووية أو صاروخية من قبل كوريا الشمالية خلال رحلة بايدن إلى آسيا.

يوم الجمعة الماضي، وصل بايدن إلى كوريا الجنوبية فى زيارة تستمر 3 أيام.

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