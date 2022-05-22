230 انتهاكا حقوقيا بينها 10 أحكام سياسية والمنامة تستدعي العشرات لإحيائهم يوم القدس

العالم - البحرين

وفي تقريرها الشهري الذي يرصد الفترة الممتدة بين1 إلى 30 أبريل 2022، وأشارت الوفاق إلى اعتقال 4 مواطنين، تمّ الإفراج عن أحدهم محمد يوسف نوح بعد 8 أيام من اعتقاله، بتاريخ 8 مايو 2022 والمعتقلون هم: السيد عبدﷲ محمد، علي أحمد علي، جاسم محمد عيسى.

ورصدت الوفاق ١٠ حالات إســـتدعاء بحـق (7) مواطنين أبرزهم الأســـتاذ علي مهنّا الذي تم ّ استدعاءه ثلاث مرّات، والناشط الحـــاج عبدالمجيـــد عبدﷲ محســـن (الحــاج صمود) الـــذي تم استدعاءه مرّتين. فيما بلغ عدد حالات الاختفاء القسري حالة (واحدة) بحق المعتقل علي أحمد علـــي. يذكر أنّه أخفي لمدّة (15) يـــوم على الأقل، وقد تكون مـــدّة اختفائه أطول ولكن لم تتوفّر المعلومات حولها.

وفيما يتعلق بالأحكام التعسفية، فقد بلغ مجموعها 10 أحكام بحــق محكومين كلّهم ذكور راشـدين. بلغ مجمــوع مضامينها (حبس 41 سنة + غرامات قدرها 400 ألف دينار).

وعلـــى صعيد انتهاكات السجون ، فقد تمّ ّ توثيق (17) حالة انتهاكات فرديّة، (16) منها في ســـجن جو المركزي، توزعت بين ســـوء معاملة وتعذيب وحرمان من العلاج ...فيما بلغ مجموع الانتهاكات الجماعية في السجون (12) حالة، (4) منها في سجن الحوض الجاف، و(8) في سجن جو المركزي.

في المقابل، شـــهد سجن الحوض الجاف ثلاثة احتجاجات جماعية، اثنين منها بســـبب ما يعانيه معتقلي المبنى رقم 17 من ســـوء وجبات الإفطار والسحور، وعدم تجاوب إدارة السجن لمطلب تغييرها.

هـــذا وبلغ عـدد مداهمـــات القـــوى الأمنية للمناطـق (176) مداهمة في (32) منطقـــة، أبرزها في السـنابس، جدحفص، الديه، سترة، أبو صيبع، في المقابل، شهدت عدة مناطق فعاليات واحتجاجات سلمية.

بلـــغ عددها 83 احتجاجا في 25 منطقة أبرزها في: شهركان، واديـان، أبو قـــوة، المقشـــع، المالكية، البـــلاد القديم، سـترة، الحَجَر، فيمـا اســـتمرّت الوقفات الاحتجاجية اليومية في منطقـــة الســـنابس، كما شهدت المناطق مسيرات سـلمية معظمها إحياء ً ليوم القدس العالمي.