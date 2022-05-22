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منافسات الدوري الفرنسي..

ليلة مميزة لــ'مبابي'..إعتلا علم 'سان جيرمان' بخماسية دون مقابل!

ليلة مميزة لــ'مبابي'..إعتلا علم 'سان جيرمان' بخماسية دون مقابل!
الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

اختتم باريس سان جيرمان موسمه بانتصار كبير على ضيفه ميتز بخمسة أهداف دون مقابل،يوم أمس، ضمن الجولة 38 والأخيرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

العالم - رياضة

بداية المباراة سبقها كلمة للقطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، أكد خلالها بقاء نجم الفريق كليان مبابي مع الفريق الأول إلى غاية 2025.

وكان لخبر تجديد عقد مبابي أثرا إيجابيا لدى اللاعب الذي نجح في التوقيع على أول أهداف فريقه عند الدقيقة 25، قبل أن يعود الدولي الفرنسي ويُضيف الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق فقط.

ومع حلول الدقيقة 35 عزز البرازيلي نيمار دا سيلفا تقدم سان جيرمان بهدف ثالث، أتبعه مبابي بآخر رابع في الدقيقة 50، ثم سجل الأرجنتيني أنخل دي ماريا الهدف الخامس عند الدقيقة 67.

وعزز باريس سان جيرمان صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 86 نقطة، فيما تجمد رصيد ميتز عند 31 نقطة في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير.

يذكر أن الفريق الباريسي حسم لقب الدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه عقب تعادله مع مضيفه لانس بهدفٍ لمثله، في الجولة 34.

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منافسات الدوري الفرنسي.. ليلة مميزة لــ'مبابي'..إعتلا علم 'سان جيرمان' بخماسية دون مقابل!

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