ليلة مميزة لــ'مبابي'..إعتلا علم 'سان جيرمان' بخماسية دون مقابل!

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بداية المباراة سبقها كلمة للقطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، أكد خلالها بقاء نجم الفريق كليان مبابي مع الفريق الأول إلى غاية 2025.

وكان لخبر تجديد عقد مبابي أثرا إيجابيا لدى اللاعب الذي نجح في التوقيع على أول أهداف فريقه عند الدقيقة 25، قبل أن يعود الدولي الفرنسي ويُضيف الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق فقط.

ومع حلول الدقيقة 35 عزز البرازيلي نيمار دا سيلفا تقدم سان جيرمان بهدف ثالث، أتبعه مبابي بآخر رابع في الدقيقة 50، ثم سجل الأرجنتيني أنخل دي ماريا الهدف الخامس عند الدقيقة 67.

وعزز باريس سان جيرمان صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 86 نقطة، فيما تجمد رصيد ميتز عند 31 نقطة في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير.

يذكر أن الفريق الباريسي حسم لقب الدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه عقب تعادله مع مضيفه لانس بهدفٍ لمثله، في الجولة 34.