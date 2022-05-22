أرقام خيالية.. 'مبابي' اتخذ قراره!

العالم - رياضة

يستعد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، للتخلي عن حلم الانتقال ريال مدريد، من أجل البقاء مع باريس سان جيرمان لفترة أطول.

وينتهي عقد صاحب الـ23 سنة مع باريس في 30 يونيو المقبل، ولم يتوصل لاتفاق حتى الآن بشكل رسمي حول التجديد مع النادي الفرنسي.

وبعد فترة طويلة جدًا من التكهنات والغموض حول مصير اللاعب، بين الانضمام لريال والاستمرار في باريس، استقر مبابي على البقاء في حديقة الأمراء.

وكشف الصحفي الإيطالي "جانلوكا دي مارزيو" عن تفاصيل العقد الجديد الذي سيوقع عليه مبابي مع باريس بعد تمسك النادي به.

وأشار إلى حصول اللاعب على راتب سنوي تصل قيمته إلى 50 مليون يورو، بالإضافة لمكافأة توقيع قيمتها 130 مليون يورو.

وجاء الإعلان الرسمي مساء يوم أمس وقبل مواجهة الفريق أمام ميتز بالجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

ووقع مبابي على عقد لمدة ثلاث سنوات وينتهي في 2025 بعد أن أصبح أعلى راتب للاعب في العالم.

ما هو عرض ريال مدريد الذي رفضه مبابي؟

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ عرض ريال مدريد المقدم للكيان مبابي وصل إلى الحصول على مكافأة توقيع مقابل 130 مليون يورو بجانب راتب سنوي يصل إلى 25 مليون يورو خالي من الضرائب والحصول على 60% من حقوق الصورة الخاصة به.

وأكدت الصحيفة أنّ مكافأة التجديد ستكون هي الأعلى في التاريخ، إلا أنّ اللاعب رفض التوقيع وقرر الاستمرار مع بطل الدوري الفرنسي.

ويتسبب مبابي بذلك في أزمة لريال مدريد، وسط غموض حول الأهداف البديلة للنادي الإسباني، بعد ضياع صفقة إرلينغ هالاند وانتقاله إلى مانشستر سيتي.

يذكر أن ريال اختتم منافساته بالدوري الإسباني بالتعادل سلبيًا مع ريال بيتيس،يوم الجمعة، قبل التوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس للعب أمام ليفربول بنهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو الجاري.