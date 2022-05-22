اللاعب ادريس غانا يكشف الستار عن اكاذيب الغرب

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في مقابل الهجمة الشرسة ضده، هاشتاغ كلنا ادريس غانا ترندنغ حول العالم تضامنا مع اللاعب وللمطالبة بحرية التعبير كما يدعي الغرب.

في هذا السياق لدينا تعليق من حساب "أرابيا" وفيه."لاعب كرة قدم محترف يوقع على عقد للعب كرة القدم فقط، ومن ثم يطالبونه بدعم المثلية، ادريس غانا رفض دعمهم، والاكيد أن الفرنسيين سوف يهاجمونه ويضيقون عليه. والمتوقع أن نادي باريس سوف يعاقبه. كل المسلمين معك ولكن الأهم أن الله معك".

وإلى "الواحد" الذي ألقى اللوم على رئيس فريق باريس ناصر الخليفي. "ناصر الخليفي هو السبب في اللي حصل، عيب لما يبقى مسلم ويوافق على طباعة شعار الشواذ في تي شيرت النادي اللي هو رئيسه. محللين بي إن سبورت متكلموش على الجريمة ليه. العالم كله ترك أصل الموضوع اللي هو حرام وباطل، ومسكوا في ردة فعل إدريسا اللي على حق وحلال"

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