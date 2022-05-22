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اللاعب ادريس غانا يكشف الستار عن اكاذيب الغرب

الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

من الملفت في الأونة الأخيرة إستخدام الرياضة للترويج لأفكار سياسية وغير سياسية على مستوى العالم. من هذه الأمور قضية لاعب فريق باريس سان جرمان لكرة القدم السنغالي إدريس غانا. غانا رفض إرتداء قميص الفريق الذي يحمل شعار المثلية الجنسية مبررا ذلك بتعاليم الإسلام التي ترفض هذه الظاهرة. فقامت الدنيا ولم تقعد على غانا. 

العالم - خاص العالم

في مقابل الهجمة الشرسة ضده، هاشتاغ كلنا ادريس غانا ترندنغ حول العالم تضامنا مع اللاعب وللمطالبة بحرية التعبير كما يدعي الغرب.

في هذا السياق لدينا تعليق من حساب "أرابيا" وفيه."لاعب كرة قدم محترف يوقع على عقد للعب كرة القدم فقط، ومن ثم يطالبونه بدعم المثلية، ادريس غانا رفض دعمهم، والاكيد أن الفرنسيين سوف يهاجمونه ويضيقون عليه. والمتوقع أن نادي باريس سوف يعاقبه. كل المسلمين معك ولكن الأهم أن الله معك".

وإلى "الواحد" الذي ألقى اللوم على رئيس فريق باريس ناصر الخليفي. "ناصر الخليفي هو السبب في اللي حصل، عيب لما يبقى مسلم ويوافق على طباعة شعار الشواذ في تي شيرت النادي اللي هو رئيسه. محللين بي إن سبورت متكلموش على الجريمة ليه. العالم كله ترك أصل الموضوع اللي هو حرام وباطل، ومسكوا في ردة فعل إدريسا اللي على حق وحلال"

المزيد بالفيديو المرفق..

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