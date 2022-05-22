صحيفة بريطانية: رئيس الإمارات قد يعين نجله وليا لعهد أبوظبي

العالم - الإمارات

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، فقد أشار مؤسس دولة الإمارات، الشيخ زايد والد الشيخ خليفة ومحمد قبل عقدين من الزمن إلى أن الخلافة يجب أن تمر عبر أبنائه، لكن يتوقع الكثيرون أن يختار الشيخ محمد بن زايد (61 عاماً) ابنه الأكبر الشيخ خالد (40 عاماً) لهذا المنصب.

ووفق الصحيفة، يمكن لمحمد بن زايد أن يرشح أخاً ولياً للعهد، وابنه كنائب لولي العهد، وذلك لمنح خالد مزيداً من الوقت ليقوى أكثر من أجل هذا المنصب.

وترجح الصحيفة أن يكون الشيخ طحنون بن زايد شقيق الرئيس الإماراتي ومستشار الأمن القومي، هو الأكثر حظاً لتولي ولاية العهد بسبب خبرته القوية في القضايا الداخلية والخارجية.

ويتوقع مراقبون أن يتم الإعلان على ولي العهد الجديد، بعد انتهاء فترة الحداد على الشيخ خليفة والبالغة 40 يوماً والتي تنتهي يوم 22 يونيو المقبل.

وكان المجلس الأعلى للاتحاد، قد انتخب الشيخ محمد بن زايد رئيساً للدولة في 14 مايو الجاري، خلفاً لشقيقه الراحل الشيخ خليفة بن زايد، ليكون الرئيس الثالث للبلاد منذ تأسيسها سنة 1971.

ولا توجد آلية يمكن من خلالها توقع ولي العهد الذي يمكن أن يختاره الرئيس الجديد للإمارات، لكن يتعين على الرئيس اختيار ولي عهد أبوظبي.

والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان مولود في 8 يناير 1982، وهو أكبر أبناء رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ويتقلد الشيخ خالد عدة مناصب، أبرزها نائباً لمستشار الأمن الوطني ورئيس جهاز أمن الدولة في الإمارات ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.