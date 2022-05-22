ايهما اخطر على سوريا.. العدوان التركي ام الاسرائيلي؟

العالم - خاص العالم

واضاف شريف شحاده في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج "مع الحدث" ان حزب الليكود والاحزاب الاسرائيلية الاخرى كلها في طرف واحد ويشتركون معا في العدوان على سوريا خاصة عندما يتحدثون عما يسمى "اسرائيل الكبرى"، مشيرا الى ان ما يقوم به كيان الاحتلال الاسرائيلي مشجع عربيا وذلك من خلال الصمت العربي وغياب دولي عالمي عما يحدث في سوريا وعدم وجود هناك ادانات بل على العكس هناك ثناء من امريكا .

واكد شحاده ان العمليات العسكرية والعدوان الاسرائيلي على سوريا لن يغير موقف سوريا الثابت تجاه القضية الفلسطينية ومحاربة الارهاب .

واعتبر ان الخطر التركي اكبر من الخطر الاسرائيلي حيث ان الكيان الاسرائيلي عدو ويتم محاربته وهناك علم ومعرفه باطماعه واهدافه، لكن تركيا تعتبر نفسها دولة اسلامية وانها تقف مع القضية الفلسطينية ورغم ذلك يتم متابعة الزيارات العديدة من المسؤولين الاسرائيلين الى تركيا ولقائهم باردوغان في حين يتحدث الاخير عن القدس وفلسطين المحتلة وقضية اللاجئين.

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