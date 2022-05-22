الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢
١٠:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

كلمة غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية حول 'معركة سـيف القـدس'

كلمة غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية حول 'معركة سـيف القـدس'
الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

قالت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، ان مقاومتنا "القت كلمتها عبر صاروخ الكورنيت وصواريخ القدس وكانت يدها العليا حتى النهاية".

العالم - فلسطين

وأضافت فصائل المقاومة الفلسطينية:" سيف القدس شكّلت لحمة وطنية غير مسبوقة وجعلت العدو يقف عاجزاً أمام نار شعبنا المشتعلة في كل الميادين".

وأشارت غرفة العمليات المشتركة الى أن خيار الجهاد والمقاومة باقٍ ما بقي الاحتلال وسيف القدس البتار لن يغمد.

كما قالت :" إن شعبنا لن يسمح بالمطلق بكسر قواعد الاشتباك والعودة إلى مربع الاستفزازات الذي قلنا كلمتنا فيه بكل قوة".

وأكدت المقاومة "سيف القدس" قائلة:"ونعاهد ربنا وشعبنا وكل الأحرار بالثبات على خط الجهاد والمقاومة والكفاح والنضال حتى النصر والتحرير".

روابط ذات صلة

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تنتخب الأسير أحمد سعدات أمينا عاماً ومزهر نائبا له

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الموانئ الايرانية تحظى بامكانيات ممتازة لترانزيت السلع

إصابة 10يمنيين بقصف للعدوان على منازلهم في الحديدة

كلمة غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية حول 'معركة سـيف القـدس'

نائب رئيس وزراء كازاخستان يصل إلى إيران

'حماس' تدين منع الاحتلال الشيخ رائد صلاح من السفر

شاهد بالفيديو.. النخالة: معركة سيف القدس محطة فارقة في تاريخ نضال شعبنا الفلسطيني