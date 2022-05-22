كلمة غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية حول 'معركة سـيف القـدس'

العالم - فلسطين

وأضافت فصائل المقاومة الفلسطينية:" سيف القدس شكّلت لحمة وطنية غير مسبوقة وجعلت العدو يقف عاجزاً أمام نار شعبنا المشتعلة في كل الميادين".

وأشارت غرفة العمليات المشتركة الى أن خيار الجهاد والمقاومة باقٍ ما بقي الاحتلال وسيف القدس البتار لن يغمد.

كما قالت :" إن شعبنا لن يسمح بالمطلق بكسر قواعد الاشتباك والعودة إلى مربع الاستفزازات الذي قلنا كلمتنا فيه بكل قوة".

وأكدت المقاومة "سيف القدس" قائلة:"ونعاهد ربنا وشعبنا وكل الأحرار بالثبات على خط الجهاد والمقاومة والكفاح والنضال حتى النصر والتحرير".