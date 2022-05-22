الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢
١١:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

التحالف الأمريكي يداهم قرية بريف دير الزور ويعتقل شخصا

التحالف الأمريكي يداهم قرية بريف دير الزور ويعتقل شخصا
الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

داهمت قوات "التحالف الدولي" بقيادة القوات الأمريكية، اليوم الأحد، قرية بريهة في ريف دير الزور الشرقي، واعتقلت شخصاً واحداً.

العالم-سوريا

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات "التحالف الدولي" وبمشاركة قوات فرنسية، نفذت عملية مداهمة في قرية بريهة شرقي دير الزور.

وأضافت أن العملية استهدفت منزلاً في القرية، وانتهت باعتقال شخص واحد بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش"، وهو نازح من بلدة البوليل.

وقالت المصادر إن القوة التي نفذت المداهمة مكونة من رتل من السيارات المصفحة قدمت من قاعدة الشدادي بريف الحسكة عبر طريق الخرافي بعضها ترفع العلم الفرنسي حيث قامت ميليشيا "قسد" بقطع الطرقات ومحاصرة القرية حتى انتهاء العملية.

وتعرضت عدة دوريات تابعة لـ"قسد" لهجمات في قرية بريهة مؤخرا، تسببت بإصابة عدد من عناصرها.

روابط ذات صلة

ايهما اخطر على سوريا.. العدوان التركي ام الاسرائيلي؟

ما سر توقيت اعلان تركيا انشاء "منطقة امنة" في سوريا؟

سوريا .. مقتل وإصابة عدد من مسلحي ’قسد’ بريف الحسكة

سوريا.. القضاء على إرهابيين حاولا زرع عبوة ناسفة في درعا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سانا: الاحتلال التركي ومرتزقته يجددون عدوانهم على ريف الحسكة

طيران الجيش العراقي يقضي على 3 إرهابيين في صلاح الدين والأنبار

العراق.. الإعدام لإرهابي قام بتفجير سيارة مفخخة في البصرة

شاهد.. جدری القرود يضرب 12 دولة

التحالف الأمريكي يداهم قرية بريف دير الزور ويعتقل شخصا

الدفاع الروسية تعلن حصيلة عملياتها في أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة