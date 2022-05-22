التحالف الأمريكي يداهم قرية بريف دير الزور ويعتقل شخصا

العالم-سوريا

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات "التحالف الدولي" وبمشاركة قوات فرنسية، نفذت عملية مداهمة في قرية بريهة شرقي دير الزور.

وأضافت أن العملية استهدفت منزلاً في القرية، وانتهت باعتقال شخص واحد بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش"، وهو نازح من بلدة البوليل.

وقالت المصادر إن القوة التي نفذت المداهمة مكونة من رتل من السيارات المصفحة قدمت من قاعدة الشدادي بريف الحسكة عبر طريق الخرافي بعضها ترفع العلم الفرنسي حيث قامت ميليشيا "قسد" بقطع الطرقات ومحاصرة القرية حتى انتهاء العملية.

وتعرضت عدة دوريات تابعة لـ"قسد" لهجمات في قرية بريهة مؤخرا، تسببت بإصابة عدد من عناصرها.