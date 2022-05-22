مدير المنتخب الوطني الإيراني الكابتن استيلي يعلق على استعداد إيران لخوض النهائيات

العالم – VAR

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"VAR" أشار الكابتن حميد استيلي الى وجود اتصالات مع المدراء لاقامة مباريات ودية مع تلك الفرق وكانت هنالك صعوبة بالنسبة لايران بسبب المشاكل الموجودة مع تلك الدول.

واضاف استيلي ان اللعب مع الفرق الأوروبية ليس في متناول اليد وان نلعب في يوم الفيفا فقط.

بعد6 أشهر من الان ستتجه الأنظار إلى العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة الحدث الكروي الأهم على الاطلاق الذي سيكون المنتخب الإيراني أحد أركان الكرة الأسيوية فيه.

بعد أسرع تأهل في تاريخ المنخب الايراني إلى نهائيات كأس العالم ،يستعد المنتخب لخوض معسكرات تدريبية لخوض غمار مونديال قطر بأفضل طريقة ممكنة و تحقيق نتائج أفضل من الدورات السابقة و التأهل عن مجموعته الثانية التي تضم انكلترا و الولايات المتحدة و منتخب من الملحق الاأوروبي لم يتم تحديده بعد.



ايران تأهلت عن المجموعة الأولى عن جدارة و أصبحت أول منتخب آسيوي يحجز بطاقة العرس الكروي .

وأوقعت قرعة مونديال قطر 2022 المنتخب الإيراني في المجموعة الثانية إى جانب إنجلترا والولايات المتحدة والفائز من التصفيات الأوروبية (ويلز أو أوكرانيا أو اسكتلندا).

ايران ستواجه في مباراتها الأولى في المونديال ، المنتخب الإنجليزي في الـ 21 من نوفمبر.

المباراة الثانية ستكون في 25 نوفمبر مع الفائز من التصفيات الأوروبية (ويلز أو أوكرانيا أو اسكتلندا).

وستكون المباراة الأخيرة في التصفيات أمام الولايات المتحدة في الـ 29 من نوفمبر.

ضيف برنامج "VAR":

- مدير المنتخب الوطني حاليا و نجمه سابقا الكابتن حميد استيلي

يذكر أن ضيف البرنامج هو من أبرز لاعبي المنتخب الإيراني الذي خاض غمار مونديال فرنسا ثمانية و تسعين و سجل الهدف الأول لايران في مرمى الولايات المتحدة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...