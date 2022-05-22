خطوات كبيرة لتطوير العلاقات بين إيران ودول الخليج الفارسي

العالم - ايران

وأضاف علي رضا عنايتي حول زيارة الرئيس الإيراني إلى سلطنة عمان "شهدنا العام الماضي إنجازات كبيرة في منطقة الخليج الفارسي بما فيها إجراء خمس جولات من المحادثات بين إيران والسعودية بانتظام والتي كانت إيجابية وبناءة، ونأمل أن تتمخض هذه المحادثات عن نتائج ملموسة."

ولفت إلى أن: إضافة إلى ذلك تم خلال زيارة رئيس الجمهورية لدولة قطر التوقيع على 15 وثيقة تعاون نعمل على تنفيذها، كما يزور رئيس الجمهورية سلطنة عمان.

وأشار عنايتي إلى زيارة الحج وقال إن هذا العام سيكون الحج سهلًا وسيؤدي الحجاج الإيرانيون فريضة الحج بعد الانقطاع الناجم عن تفشي فيروس كورونا قبل عامين، معربا عن أمله بأن تنعكس المحادثات بين إيران و السعودية إيجابيا على موضوع الحج، لافتاً أن التعاون بين إيران والسعودية أصبح أفضل من ذي قبل على مستوى المنظمات والمحافل الدولية.

وشدد قائلاً: "نتمنى أن تستمر علاقات إيران مع دول الخليج الفارسي، على مستويات عالية بما يخدم مصالح شعوب المنطقة والعالم الإسلامي".

وأضاف عنايتي: "بالمقابل أجرينا منذ بداية الحكومة الثالثة عشرة محادثات مع دول الخليج الفارسي حول توسيع العلاقات الاقتصادية والقنصلية والحدودية."

وأشار إلى المحادثات الجارية بين رئيس الجمهورية وقادة المنطقة وقال: إن قادة بعض الدول العربية يناقشون باستمرار مع رئيس الجمهورية قضايا إقليمية وقضايا مهمة ونعتقد أن استمرار المحادثات وتبادل الزيارات يجسد سياسة الحكومة الجديدة القائم على حسن الجوار.

وأضاف أن "الأمن من منظور عسكري يضر بأمن المنطقة ولا يمكن أن يجلب الأمن لمنطقتنا، ولا يمكن لعنصر تهديد مثل الكيان الصهيوني أن یضمن الأمن لمنطقتنا."

وأكد أن: "التعاون الإيراني الخليجي سيقودنا إلى التعاون الاقتصادي والتجاري، ونأمل أن نتمكن من التحرك في هذا الإطار مرة أخرى".

وبشأن زيارة الرئيس الإيراني إلى عمان قال إن لقاء رؤساء المنطقة مع بعضهم البعض يمكن أن تكون علامة على إرادة جادة لكلا الجانبين.

كما أشار عنايتي إلى زيارة أميرعبداللهيان إلى الإمارات وقال: إن زيارة وزير خارجيتنا لدولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم التعازي لرئيس الإمارات الجديد تشير إلى اهتمام الحكومة الثالثة عشرة بسياسة حسن الجوار ومن شأن هذه السياسة أن تسهم في تعزيز العلاقات مع هذه الدول.