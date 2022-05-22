الحديدة تدين اختطاف 18 صيادا قبالة جزيرتي حنيش وزقر

العالم - اليمن

واستنكرت في بيان، اليوم الأحد، استمرار الاعتداءات على الصيادين ومصادرة ممتلكاتهم، مشيرة إلى أن هذه الجريمة، وما سبقها من جرائم وانتهاكات بحق الصيادين، تمثل جرائم حرب ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وحمّل البيان دولتي العدوان السعودية والإمارات المسؤولية الكاملة إزاء كل ما يتعرض له الصيادون من انتهاكات وجرائم، وكذا ما يتعرض له القطاع السمكي من أضرار وخسائر.

وطالبت السلطة المحلية في المحافظة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية باتخاذ موقف إزاء هذه الجريمة، وما سبقها من جرائم بحق الصيادين، ومحاسبة مرتكبيها، كونها جرائم ضد الإنسانية تجرّمها القوانين والمواثيق الدولية.