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العراق.. الاعلام الامني يعلن مقتل انتحاريين اثنين شمال بحيرة الثرثار

العراق.. الاعلام الامني يعلن مقتل انتحاريين اثنين شمال بحيرة الثرثار
الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الأحد، عن قتل انتحاريين اثنين شمال بحيرة الثرثار.

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان، "استكمالاً للعملية الاستباقية التي نفذت شمال بحيرة الثرثار بالقرب من جسر السكريات والتي اسفرت عن مقتل 3 عناصر من عصابات داعش الإرهابية بضربات جوية بواسطة طائرات سزنا كرفان، شرعت قوة من قطعات قيادة عمليات الجزيـرة للتوجه الى المكان المستهدف، واشتبكت مع عنصرين من عصابات داعش الإرهابية يرتديان حزامين ناسفين، وتمكنت من قتلهما ليصبح عدد الإرهابيين الذين تم قتلهم خمسة عناصر".

واضافت ان "القوة عثرت على نفق كبير جدا يحتوي على أعداد كبيرة من العبوات الناسفة، تم التعامل معها وفق السياقات، فضلاً عن العثور على منزل يستخدم من قبل عصابات داعش الإرهابية لإخفاء العبوات الناسفة"، مشيرة الى أن "القوات الأمنية عثرت أيضاً على عجلة نوع كيا بداخلها عدد من العبوات الناسفة والمعدة للتفجير واسلاك تفجير واسلحة متنوعة".

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