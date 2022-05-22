إغتيال أحد المدافعين عن المراقد المقدسة في طهران

العالم - الخبر وإعرابه

الخبر:

إغتيل بعد ظهر يوم الأحد في العاصمة طهران أحد المدافعين عن مراقد أهل البيت عليهم السلام.

إعرابه:

- إن اغتيال هذا الشهيد بخلفيته المشرفة في الدفاع عن مراقد أهل البيت عليهم السلام يتضمن شواهد واضحة للتعرف على كواليس هذا الاغتيال، ما يعني أن هذا الإجراء ممتدة جذوره خارج الحدود الإيرانية.

- السؤال المطروح أي "من المستفيد أكثر من مثل هذا الإجراء؟" لا سيما في الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة.. يوجه رأس سهم النقاش مباشرة نحو إسرائيل.

- في الوقت الراهن تشعر إسرائيل بقلق بالغ إزاء تعزيز الوجود الإيراني ومحور المقاومة في سوريا من جهة، ووضع النقطة الأخيرة على المباحثات النووية من جهة أخرى.

- نحن بغنى عن ذكر أن تجنيد المرتزقة بهدف تفعيل فرق الاغتيال يعد من التكتيكات السادئة كثيراً لدى الساسة في الكيان الإسرائيلي.. وبالطبع إن التجربة التاريخية قد أظهرت دائما أن مثل هذه العمليات تتم عادةً بشكل مؤقت، وتتوقف فوراً عن الاستمرار، في ظل اليقظة المتزايدة والقدرة الاستخبارية والأمنية العالية في البلاد.

- يبدو أن العدو وفي كواليس هذا الاغتيال، كان له مغزاً أيضاً بشأن بعض الاستياء الاقتصادي - والذي تم بالطبع تضخيمه سابقا، بشكل أنشطة إعلامية. هذا في حين أن الجراحة الاقتصادية الأخيرة في إيران تهدف وبشكل رئيسي معالجة البلاد اقتصادياً، وبالطبع من خلال اتخاذ تدابير خاصة.. وهذا يعني أن محاولات العدو لمراكمة الضغوط والفجوات على بعضها البعض إنما بائت بالفشل وإنما غير مجدية.