إيران توافق على إحياء أحد أكبر مشاريع تصدير الغاز الإقليمية إلى سلطنة عمان

العالم - خاص بالعالم

الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة رسمية من سلطان عمان هيثم بن طارق السعيد تستغرق يوما واحدا يتضمن جدول أعمالها اجراء محادثات رسمية مع سلطان عمان، وتوقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين، اضافة الى عقد لقاءات مع الايرانيين المقيمن والتجار، ورجال الأعمال العمانيين.

إيران كانت قد وافقت على إحياء أحد أكبر مشاريع تصدير الغاز الإقليمية الى سلطنة عمان بعد توقف دام نحو عقدين وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وزير النفط الإيراني جواد اوجي إلى العاصمة العمانية مسقط التي تتطلع للاستفادة مع الغاز الإيراني في تغذية صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ومصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال.

ووفقا لاتفاقية أخرى ابرمها الجانبان سيتم تطوير حقل هنغام المشترك من قبل البلدين، والذي ينتج أخف انواع النفط الإيراني.

وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أجرى زيارة للعاصمة الإيرانية طهران في فبراير الماضي أشار فيها إلى أنه يحمل رسالة من السلطان هيثم بن طارق إلى الرئيس الإيراني مؤكدا أن بلاده تتطلع إلى زيارة الرئيس رئيسي لتدشين مرحلة جديدة من العلاقات، التي قال إنها قوية وممتدة وتقوم على أساس الاحترام المتبادل.

وسبق زيارة البوسعيدي زيارة قام بها وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان إلى سلطنة عمان في كانون الثاني/يناير الماضي اجرى فيها محادثات مع كبار المسؤولين العمانيين حول العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر معهم بشان اهم القضايا الاقليمية والدولية.

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