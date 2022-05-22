الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢
٠٥:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

إيران توافق على إحياء أحد أكبر مشاريع تصدير الغاز الإقليمية إلى سلطنة عمان

الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

تعزيزا لدبلوماسية الحوار التي تنتهجها الحكومة الإيرانية و بهدف تحقيق التكامل الإقليمي مع مجلس التعاون في الخليج الفارسي يجري الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي زيارة إلى سلطنة عمان. 

العالم - خاص بالعالم

الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة رسمية من سلطان عمان هيثم بن طارق السعيد تستغرق يوما واحدا يتضمن جدول أعمالها اجراء محادثات رسمية مع سلطان عمان، وتوقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين، اضافة الى عقد لقاءات مع الايرانيين المقيمن والتجار، ورجال الأعمال العمانيين.

إيران كانت قد وافقت على إحياء أحد أكبر مشاريع تصدير الغاز الإقليمية الى سلطنة عمان بعد توقف دام نحو عقدين وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وزير النفط الإيراني جواد اوجي إلى العاصمة العمانية مسقط التي تتطلع للاستفادة مع الغاز الإيراني في تغذية صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ومصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال.

ووفقا لاتفاقية أخرى ابرمها الجانبان سيتم تطوير حقل هنغام المشترك من قبل البلدين، والذي ينتج أخف انواع النفط الإيراني.

وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أجرى زيارة للعاصمة الإيرانية طهران في فبراير الماضي أشار فيها إلى أنه يحمل رسالة من السلطان هيثم بن طارق إلى الرئيس الإيراني مؤكدا أن بلاده تتطلع إلى زيارة الرئيس رئيسي لتدشين مرحلة جديدة من العلاقات، التي قال إنها قوية وممتدة وتقوم على أساس الاحترام المتبادل.

وسبق زيارة البوسعيدي زيارة قام بها وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان إلى سلطنة عمان في كانون الثاني/يناير الماضي اجرى فيها محادثات مع كبار المسؤولين العمانيين حول العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر معهم بشان اهم القضايا الاقليمية والدولية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

الحرس الثوري يكشف تفاصيل استشهاد العقيد صياد خدايي

ايران تعيد تأهيل طائرة 'اف 14' بعد اجراء عمليات صيانة اساسية

أصحاب 'مركبات النار' يخشون قمصان الفلسطينيين

شاهد.. متحف أساطير الفخار في مدينة قزوين شمال غربي ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 22-05-2022

اليمن.. 61 خرقا لقوى العدوان في الحديدة

لبنان: فريق النجمة قطع شوطا كبيرا لمسابقة كأس الاتحاد ألأسيوي

الحرس الثوري يعلن تفكيك خلية على صلة بالموساد الصهيوني

بالفيديو.. هل العالم جاهز لمواجهة جدري القرود؟

شاهد بالفيديو.. امريكا تشطب حركة عنصرية صهيونية عن لائحة الارهاب