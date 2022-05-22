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حماس تعلق على قرار محكمة الاحتلال السماح لليهود بممارسة طقوسهم التلمودية

حماس تعلق على قرار محكمة الاحتلال السماح لليهود بممارسة طقوسهم التلمودية
الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن قرار ما يسمَّى "محكمة الصلح" الصهيونية السَّماح لليهود الصهاينة بممارسة طقوسهم التلمودية، خلال اقتحاماتهم المستفزّة لباحات المسجد الأقصى المبارك، لعبٌ بالنار.

العالم - فلسطین

وأضافت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الأحد أن القرار يعد تجاوزا لكلّ الخطوط الحمر، وتصعيدٌ خطيرٌ يتحمّل قادة الاحتلال تداعياته التي ستكون وبالاً عليهم، وعلى حكومتهم وعلى قطعان مستوطنيهم، وسترتدّ عليهم جميعاً بمزيد من المقاومة والتصدّي، حتّى كبح جماح مخططاتهم التهويدية.

وشددت على أنَّ كلَّ شبرٍ من المسجد الأقصى المبارك هو حقٌّ خالصٌ للمسلمين، كان وسيبقى، ولا سيادة فيه إلا لشعبنا الفلسطيني، مشيرةً إلى أن الاحتلال لن يفلح وقطعان مستوطنيه وجماعاته المتطرّفة في فرض واقع جديد على أرضه المباركة بالقوّة والإرهاب، وسيتصدّى أهلنا في القدس، وأبناء شعبنا الفلسطيني عامّة لهذه المخططات بكلّ قوّة وبسالة، ولن نسمح بها مهما كان الثمن.

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