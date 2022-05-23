قيادي للجهاد يعلق على سماح الاحتلال باقامة صلاة تلمودية في الأقصى

العالم - فلسطين

وأكد د.الهندي في تصريح صحفي، على أن المطلوب التصدي لهذا التوجه باليقظة التامة والحشد والمقاومة، مشددا على أن فصائل المقاومة تتابع ما يجري وتقوم بمسؤولياتها في كل الأحوال.

وأضاف :"أن محاكم الاحتلال هي إحدى أدوات الاحتلال للاعتداء على الشعب الفلسطيني، وأن هناك تبادل أدوار بين شرطة الاحتلال ومحاكم الاحتلال".

وفي وقت سابق من يوم امس، ذكرت القناة 12 العبرية، أن محكمة الاحتلال في القدس المحتلة أصدرت قرارًا يسمح للمستوطنين بترديد صلوات "شماع يسرائيل" خلال اقتحام المسجد الأقصى إضافة للسماح لهم بالاستلقاء على الأرض في داخل المسجد.

وأضافت القناة العبرية :"أن القرار يأتي بعد قيام عدد من المستوطنين بالاستئناف لدى محكمة الاحتلال على قرار شرطة الاحتلال بإبعادهم عن البلدة القديمة للقدس، وذلك بعد قيام المستوطنين بالاستلقاء على الأرض وترديد الصلوات في المسجد الأقصى".

وبحسب القناة فإن "محكمة الاحتلال قررت إلغاء كافة التقييدات التي قررتها شرطة الاحتلال ضد المستوطنين خلال الفترة الأخيرة".

ومن جانبه، قال قاضي محكمة الاحتلال :"إنه لا يمكن القول بأن ترديد اليهود لصلاة "شماع يسرائيل" والاستلقاء في المسجد الأقصى هي مخالفة قانونية تستوجب الإبعاد".