الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢
١٠:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الصين: تايوان جزء لا يتجزأ من أراضينا.. على واشنطن توخي الحذر في تصريحاتها

الصين: تايوان جزء لا يتجزأ من أراضينا.. على واشنطن توخي الحذر في تصريحاتها
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات الصينية عن احتجاجها بشدة على الولايات المتحدة بعد إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استعداد واشنطن للدفاع عن تايوان "عسكريا" إذا لزم الأمر.

العالم-اسيا والباسفيك

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الاثنين. حيث قال إن على الولايات المتحدة الأمريكية "توخي الحذر فيما يخص تعليقاتها بشأن تايوان"، وقال كذلك إن الصين "تعرب عن استيائها واحتجاجها الشديدين على بيان الجانب الأمريكي" مشيرا إلى أن "تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد صرح في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في طوكيو، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستتدخل عسكريا إذا ما غزت الصين تايوان، فيما يعتبر أحد أقوى التصريحات وأكثرها صراحة لدعم تايوان منذ عقود.

روابط ذات صلة

بايدن: امريكا واليابان ستطلقان مع 11 دولة أخرى شراكة اقتصادية جديدة

بايدن يعلن استعداد واشنطن للدفاع عن تايوان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ارتفاع جديد بأسعار النفط وبرنت يقترب من الـ114 دولارا

وزير العدل الفلسطيني يتسلم ملف سرقة أعضاء جثامين الشهداء المحتجزة

العلاقات بين إيران وسلطنة عمان.. وإستقلالية القرار السياسي

سوريا.. مقتل 3 عناصر من "قسد" بهجومين شرق الرقة

شاهد بالفيديو.. المرأة التي أعادت القدس، عاصمة عربية

شيرين، شاهدة علی جرائم الكيان