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شاهد..الاواصر المشتركة بين ايران وعمان عبر التاريخ

الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

أكد المحلل السياسي مصيب النعيمي ان التبادل التجاري بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان يعود تاريخه الى مئات السنيين.

العالم - خاص بالعالم

قال النعيمي في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة بزيارة الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي الى سلطنة عمان، إن ان التعاون المشترك بين ايران وعمان لا ينحصر على الحكومات فحسب انما تمتد اواصره الى الشعب العماني والايراني من حيث المشتركات الاجتماعية والثقافية والتبادل التجاري منذ مئات السنيين.

واشار المحلل السياسي الى التقارب بين الشعب الايراني والعماني من حيث العادات والتقاليد، خاصة بين المناطقة الحدودية بين البلدين.

وقال المحلل السياسي إن سلطة عمان حافظت على تعاونها وعلاقاتها مع ايران في كل المراحل والازمات رغم الضغوط التي مورست عليها من قبل اميركا، وذلك بسبب العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين من حيث الحكومات والشعوب.

هذا ووصل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي الى العاصمة العمانية مسقط في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، وتأتي بدعوة من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

ووصل رئيسي الى مسقط على رأس وفد رفيع المستوى، واقيمت له مراسم استقبال رسمية بحضور السلطان العماني وكبار مسؤولي البلاد.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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