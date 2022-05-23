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السلطة الفلسطينية تحذر من السماح لليهود بالصلاة بالمسجد الأقصى

الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

هي نظرية الخطوة خطوة التي يعتمدها الاحتلال في المسجد الاقصى المبارك من خلال قرارات ومواقف هدفها النهائي تكريس سياسية الامر الواقع والوصول الى مقاسمة الفلسطينيين في مسجدهم.

العالم - مراسلون

قرار محكمة الصلح الاسرائيلي الجديد والذي يسمح لليهود باداء الصلوات التلمودية في الحرم القدسي اعتبرته السلطة الفلسطينية بمثابة إعلان صريح للحرب الدينية التي تهدد بانفجار ساحة الصراع والمنطقة برمتها و دليل جديد على أن منظومة القضاء والمحاكم في كيان الاحتلال جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه.

من جهتها الفصائل الفلسطينية هي الاخرى حذرت لكن بلغة ابتعدت عن الدبلوماسية بان تنفيذ قرار المحكمة الاسرائيلية باستباحة المسجد الاقصى سيقابل برد قاسي سيدفع الاحتلال ثمنه باهضا.

واعتبرت الفصائل الفلسطينية ان الاحتلال بدا يلعب بنيران ستحرقه وستدفع الفلسطينيين الى المواجهة في كل اماكن تواجدهم.

القدس هي محور الصراع والعبث الاسرائيلي ارتدادته ستكون على الاحتلال قبل الفلسطينيين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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