أهم ما جاء في زيارة الرئيس الإيراني الى سلطنة عمان

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة بزيارة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الى سلطنة عمان أشار مراسلنا الى أن الزيارة شهدت لقاء الرئيس الايراني بالتجار العمانيين وقبلها التقى بوزير الخارجية العماني وكذلك التقى بسلطان عمان وكان ذلك بعد مراسم الاستقبال الحافلة للرئيس الايراني ابراهيم رئيسي .

وأضاف مراسلنا الى أن تلك الزيارة حملت تلك اهدافا عديدة من أهم تلك الاهداف هي الاهداف السياسية والاقتصادية، ووقعت 8 مذكرات للتفاهم مع 4 مذكرات اي 12 مذكرة تفاهم بين ايران وسلطنة عمان في المجالات السياسية والاقتصادية وكذلك الثقافية.

ونوه مراسلنا الى إعتبار هذه الزيارة في هذا التوقيت تكتسب اهمية كبيرة خاصة في الدور الذي تلعبه سلطنة عمان بالشأن السياسي وتقاربها من الجمهورية الاسلامية التي تسعى لان تكون وسيطا بين ايران والدول الأخرى وكذلك تم بحث الملف النووي كما أشار وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان.

وكانت قد وقعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان اليوم الاثنين بقصر العلم العامر، على ثماني مذكرات تفاهم وأربعة برامج تعاون.

كما وقع البلدان الصديقان على برامج تعاون، تعلق الأول بمجالات التجارة والاستثمار والخدمات والثاني ببرنامج تنفيذي للتعاون الفني في مجالي العمل والتشغيل والثالث ببرنامج تنفيذي للتعاون في مجال البيئة. بينما جاء البرنامج التنفيذي الرابع للتعاون في مجال الرياضة للعامين 2023 / 2025.

وأكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي وجود حزمة أخرى من مذكرات التفاهم وبرامج العمل التنفيذية ستُوقع مع الجانب الإيراني لاحقًا.

وكان قد وصل رئيس الجمهورية آية الله "إبراهيم رئيسي" والوفد المرافق له الى العاصمة العمانیة مسقط الیوم الاثنین في زيارة تستغرق يومًا واحدًا لمواصلة دبلوماسية حسن الجوار وتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بین البلدین.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...