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نقل الأسير الفلسطيني المضرب عواودة للمستشفى لخطورة وضعه الصحي

نقل الأسير الفلسطيني المضرب عواودة للمستشفى لخطورة وضعه الصحي
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، نقل الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة، منذ 82 يوما، إلى مشفى أساف هروفيه فورًا؛ لخطورة وضعه الصحي.

العالم _ فلسطين

وأكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، في بيان لها، أن محكمة الاحتلال العليا في القدس، قررت -ظهر اليوم- نقل الأسير "عواودة"، فورًا إلى مشفى مدني (أساف هروفيه)، لخطورة وضعه الصحي.

وأضافت "مهجة القدس" أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال أحضرت اليوم الأسير "عواودة" إلى جلسة المحكمة العليا، على كرسي متحرك.

وأوضحت أنه بدا ظاهرًا عليه وضع صحيّ يرثى له، حيث يواجه مشاكل صحية عديدة في أنحاء جسده كافة، وعدم القدرة على الحركة وآلام وأوجاع في القدمين والفخدين.

ويعاني كذلك من تشويش في الرؤية، ولا يستطيع الكلام، ولا يعرف من حوله، وبالكاد عرف محامية الدفاع عنه، ومنذ 45 يومًا وهو باللباس نفسه، ولم يستحم، ولم يعطَ أي ملابس خلال هذه المدّة.

وأشارت "مهجة القدس" إلى وجود تلاعب واضح بين محكمة الاحتلال العليا، وسجن عيادة الرملة ومشفى أساف هروفيه.

حيث نقل الاثنين والخميس الماضيين، من سجن عيادة الرملة إلى مشفى أساف هروفيه، وأطباء المشفى يقايضونه بإبقائه في المشفى مقابل تلقي المدعمات والفحوصات الطبية، وهو بدوره رفض ذلك بشدة.

وحمّلت "مهجة القدس"، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير "عواودة" بسبب مماطلتها في الاستجابة لمطالبه العادلة في إلغاء قرار اعتقاله الإداري التعسفي والحرية.

وناشدت جميع المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان -وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- تكثيف جهودهم لإنقاذ حياة الأسير "عواودة".

والأسير "عواودة" (40 عامًا)، من بلدة إذنا غربي مدينة الخليل، والمضرب منذ 82 يوما، يواجه وضعًا صحيًّا خطيرًا، وتتضاعف هذه الخطورة مع رفض الاحتلال حتى اللحظة الاستجابة لمطلبه، وإنهاء اعتقاله الإداري.

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نقل الأسير الفلسطيني المضرب عواودة للمستشفى لخطورة وضعه الصحي