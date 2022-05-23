الصحة العالمية تطمئن: جدري القردة مستقر ولا يميل للتحور

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كما طمأنت الخائفين إلى أن الفيروس الطارئ مستقر ولا يبدو أنه يميل إلى التحور.

وأوضح روزاموند لويس، رئيس أمانة "مرض الجدري"، وهي جزء من برنامج الطوارئ للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، في إحاطة اليوم الإثنين أنه لا توجد أي دلائل على تحور الفيروس، بحسب ما نقلت رويترز.

من جهتها، قالت المسؤولة عن الأمراض الناشئة لدى المنظمة، ماريا فان كيرخوف "نريد وقف انتقال العدوى بين البشر"، مؤكدة أنه يمكن القيام بذلك في الدول التي لم يتفش فيها.

كما شددت على أن الوضع الحالي يمكن السيطرة عليه.

طفرات وتحور

كما أشار إلى أنه غالباً ما تكون الطفرات أقل مع هذا الفيروس، مضيفا: الأمراض المعدية المتوطنة في غرب ووسط أفريقيا تميل إلى عدم التغيير.

بدورها أوضحت وكالة الصحة الأوروبية أن خطر انتشار جدري القرود على نطاق واسع ضئيل للغاية.