نقابة ثقافية لبنانية: یجب وقف السجالات وتشكيل لجنة طوارئ لمواجهة الواقع

العالم _ لبنان

واضاف مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية، ان الانتخابات انتهت والنتائج باتت واضحة، ولم تعد البلاد ترى فائدة من استمرار التجاذبات في ظل الجوع الزاحف والذي يطرق كل الأبواب بسبب الارتفاع الجنوني وغير المضبوط لسعر صرف الدولار، وغلاء المحروقات الذي لا قدرة للمواطن على احتماله، والقرار برفع فاتورة الاتصالات على الخلوي والانترنت، والغلاء الأكثر من فاحش الذي يطاول السلع الغذائية بدءا من رغيف الخبز ، وفقدان الدواء".

وطالب مجلس النقابة القوى السياسية بـ"التوقف ولو لفترة عن التراشق الاعلامي وتبادل الاتهامات العالية السقوف، لأن ذلك يؤدي إلى تفاقم الوضع على الأرض، ويدفع بالأمور إلى انفجار لا حصر لامتداداته.

وتابع مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية، ان المطلوب اليوم قبل الغد، وبعيدا من الاصطفافات تأليف لجنة طوارئ تضم ممثلين عن الكتل التي يتشكل منها المجلس النيابي الجديد، مهمتها التواصل مع الوزارات المعنية في حكومة تصريف الاعمال، واتخاذ التدابير الضرورية، ولو أدى الأمر إلى اعلان حال طوارئ اقتصادية - اجتماعية لتوفير الطحين، الدواء، المحروقات.

ودعا إلى رفع الغطاء والحماية عن المتلاعبين بالدولار في السوق السوداء، وكيفية تأمين موارد للخزينة من غير طريق زيادة الضرائب والرسوم على خدمات قطاعات حيوية. موضحا بعدم مقارنة الزيادات بقيمة الدولار لأن الموظف والعامل اللبناني يتقاضى راتبه الذي اصبح غير ذي قيمة مادية بالعملة الوطنية.