شاهد بالفيديو والصور ...العاصفة الترابية ترخي سدولها بالكويت

العالم - الكويت

وكان رئيس قسم التنبؤات البحرية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ياسر البلوشي، قد توقع يوم الاثنين، أن تتأثر البلاد خلال الساعات القادمة بعاصفة ترابية شديدة مع رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة قد تزيد على 60 كيلومترا في الساعة.

وقال البلوشي إنه من المتوقع أن تؤدي العاصفة الترابية إلى انخفاض في الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر، وقد تنعدم على بعض المناطق.

وذكر أن حدتها تستمر حتى منتصف مساء يوم الاثنين مع ارتفاع في الأمواج البحرية إلى أكثر من 7 أقدام.

وأضاف أن التحسن التدريجي في حالة الطقس يبدأ مع بداية يوم الثلاثاء، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة وغبار خفيف عالق على بعض المناطق.