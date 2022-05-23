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وفاة الداعية الكويتي المعروف بدفاعه عن قضايا الأمة الاسلامية

وفاة الداعية الكويتي المعروف بدفاعه عن قضايا الأمة الاسلامية
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

توفي اليوم الاثنين الداعية الكويتي أحمد القطان عن عمر يناهز الـ 76 عاما بعد رحلة دعوية حافلة.

العالم - الكويت

والداعية مواليد منطقة المرقاب في 6 ديسمبر 1946 حاصل على دبلوم المعلمين من معهد المعلمين عام 1969، وانتهج طوال مسيرته منهج الوسطية والاعتدال في دعوته وتبنيه للقضايا الإسلامية وتربيته للأجيال المسلمة.

ويعد الشيخ أحمد القطان أشهر خطباء المساجد في الكويت وعرف بدفاعه القوي من على المنابر عن قضايا الأمة خاصة القدس والمسجد الأقصى وفلسطين.

وتبنى الراحل قضية الدفاع عن المسجد الأقصى فأسس منبر الدفاع عن الأقصى وأعلن عنه عام 1979، وتنقل بين مساجد الكويت محاضرا وخطيبا كمسجد العلبان، ثم مسجد المزيني، ثم مسجد الكليب، ثم مسجد ضاحية جابر العلي، ثم مسجد جابر العلي في منطقة جنوب السرة وغيرها من المساجد.

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