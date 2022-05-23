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العراق:مقتدى الصدر يقترح تخصيص يوم لـ"مناهضة المثلية"

العراق:مقتدى الصدر يقترح تخصيص يوم لـ
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

قدم زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، مقترحا بان يكون هناك يوم خاص لمناهضة المثلية وفاحشتهم.

العالم - العراق

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العراق:مقتدى الصدر يقترح تخصيص يوم لـ"مناهضة المثلية"

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