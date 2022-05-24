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مفاجئة منشأ جدري القرود والاهداف!

الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

حين بدأ العالم يشعر ببعض الراحة من جائحة كورونا، جاءت الأخبار التي تُنْذِرُ بمرض جديد. المرض الجديد إسمه جدري القرود. وبين الخفافيش والقرود يسأل الناس.. إلى أين نهرب؟

خاص بالعالم

طبعا آراء مختلفة حول المرض الجديد. هنا "فهد العطوي" علق: يجب أن تعلم بأن لعبة جدري القرود ظهرت بالتزامن مع اجتماع دافوس وفي الدول التي تربط حكامها علاقات قوية بالشركات الخاصة التي تمتلك منتدى الاقتصاد العالمي. والمثير للسخرية هو أنه لا توجد قرود في الدول التي أعلنت تسجيل الإصابة بجدري القردة.

حساب "القدس عاصمة فلسطين الأبدية" أيضا علق: بعد ما تنفس العالم من وباء كورونا. القادم سيكون أسوأ للحصار الذي سيفرض علينا لما يخدم مصالح الشركات العالمية لصناعة اللقاحات حسب المنفعة الخاصة ضد المصلحة العامة للشعوب في أنحاء المعمورة. الحرب الإقتصادية القذرة.

نختم مع "مهند" الذي غرد: سر انتشار جدري القردة وفق الديلي ميل البريطانية هو تجمع فى جزر الكناري حضره ثمانون الفا من الشواذ ليمارسوا الفاحشة فى تحدٍ علني لله. فتفشى جدري القرود فيما بينهم وحينما عادوا لبلادهم أخذوا ينشرون العدوى بين الناس.

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