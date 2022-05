تضامن اردني واسع مع الامير حمزة

العالم - نبض السوشيال

كلن الديوان الملكي الاردني قد اعلن الخميس الماضي 19 05 2022 صدور ما يسمى بـ"الإرادة الملكية"، القاضية بـ"الموافقة على توصية المجلس المشكَّل بموجب قانون الأُسرة المالكة في الأردن، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته".

وصف الملك عبد الله الثاني، أخاه الأمير حمزة، بأنّه "يعيش في وهم يرى نفسه وصياً على الإرث الهاشمي"، وذلك بعد نحو عام من ما اسموها بـ"محاولة الانقلاب"، التي اتُّهم فيها الأمير بزعزعة استقرار المملكة.

نشر الديوان الملكي الأردني رسالة الملك، التي وجَّهها باسم الأُسرة الملكية، قبل ذلك بيوم (تحديدا يوم الأربعاء)، وقال فيها، واصفاً أخاه: "تأكدتُ من أنّه يعيش في وهمٍ يرى نفسه وصياً على إرثنا الهاشمي، وأنّه يتعرّض لحملة استهداف ممنهجة من مؤسساتنا"، مضيفاً: "أدركتُ وأفراد أسرتنا الهاشمية، منذ أعوام متعددة، انقلابَه على تعهّداته، وتصرفاتَه اللامسؤولة التي تستهدف بثّ القلاقل".

وتابع: "حاولتُ، وحاول أفراد أسرتنا، مساعدتَه على كسر قيد الهواجس التي كبّل نفسَه بها، وعرضتُ عليه مهمّات وأدوارا متعددةً لخدمة الوطن، لكنّه قابل كلّ ذلك بسوء النيّات والتشكيك".

وقال الملك، إنّ أخاه "لم يأتِ لي يوماً بحلّ أو اقتراح عمليّ للتّعامل مع أيّ من المشاكل التي تواجه وطننا العزيز"، كاشفاً أنّ "الاقتراح الوحيد الذي قدّمه الأمير حمزة هو توحيد الأجهزة الاستخبارية لقواتنا المسلّحة جميعها تحت إمرته، متجاهلاً عدم منطقية اقتراحه، وتناقضه مع منظومة عمل قواتنا المسلّحة".

وأشار الملك الأردني إلى أنّ الأمير حمزة "حاول فرض احتكاك على نشامى الحرس الملكي صبيحة عيد الفطر المبارك، في مؤشّر قاطع على أنّه مستمر في سعيه لافتعال القلاقل وإشعال الأزمات، على غرار ما فعل مع رئيس هيئة الأركان المشتركة العام الماضي".

وقال، معلناً فرض تقييدات على الأمير حمزة: "بعد استنفاد محاولات التّعامل مع كل ما ورد من أخي حمزة في إطار الأسرة (...) قررتُ الموافقة على توصية المجلس المشكَّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، والتي رفعها المجلس إلينا منذ الثالث والعشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، وكنت قد ارتأيت التّريث في الموافقة عليها لمنح أخي حمزة فرصة في مراجعة الذّات والعودة إلى طريق الصّواب".

وتابع: "بالنظر إلى سلوك الأمير الهدّام، فإنّني لن أُفاجَأ إذا خرج علينا بعد هذا كله برسائل مسيئة تطعن في الوطن والمؤسسات. لكنني، وكل أبناء شعبنا، لن نهدر وقتنا في الرد عليه، بسبب قناعتي بأنه سيستمر في روايته المضلِّلة طوال حياته. إننا لا نملك ترف الوقت للتعامل مع هذه الروايات، فأمامنا كثير من الأولويات الوطنية والتحديات التي يجب أن نواجهها سريعاً وبصورة صارمة".

وأكّد الملك الأردني أنّه سيوفّر "لحمزة كل ما يحتاج إليه من أجل ضمان العيش اللائق، لكنه لن يحصل على المساحة التي كان يستغلّها للإساءة إلى الوطن ومؤسساته وأسرته، ومحاولة تعريض استقرار الأردن للخطر".

بالمقابل، أصدر الأمير الأردني بياناً، في الـ3 من نيسان/أبريل الفائت، عبر حسابه في موقع "تويتر"، أعلن فيه "تخلّيه عن لقبه"، وأرجع الأسباب إلى أنّ "اقتناعاته الشخصية لا تتماشى مع التوجهات والأساليب الحديثة للمؤسّسات في الأردن".

وسبق أن نشر الديوان الملكي الأردني، في آذار/مارس الفائت، بياناً أعلن فيه تلقي الملك عبد الله الثاني رسالة اعتذار من الأمير حمزة بن الحسين، مشيراً إلى أن الأخير "قدم اعتذاراً إلى الملك والشعب الأردنيَّين، وأقر بخطئه فيما عُرف بقضية الفتنة".

وكان النظام الاردني أعلن أنّه تعرّض لمحاولة انقلاب في نيسان/أبريل من العام الفائت، وقال الملك إنّ محاولة الانقلاب كانت من داخل الأسرة الملكية.

نبدأ هذه الحلقة من نبض السوشيال مع المغرد الاردني الناشط (احمد ملحم - Ahmad Milhem) الذي غرد قائلا:

التضامن اقل واجب ممكن نقدمو للمواطن حمزه ابن الحسين. الشريف حمزه زيو زي اي شريف و حر حكى كلمة حق و حبسوه.

#متضامن_مع_حمزة_بن_الحسين

غرد حساب الناشط الاردني (مروان - Marwan) قائلا:

الاختلاف لا يعني الخطأ بالضرورة أكثر من مجرد التوافق مع الجماهير يعني الصواب. الحرية هي الحق في اختيار الراي الاخر دون تحيز. أليس كذلك؟

Different doesn’t necessarily mean wrong any more than going along with the masses means right. Freedom is the having the right to choose different without prejudice. Isn’t it?

قال الناشط الاردني (آيات محمد - Ayat Mohammed):

الصبر يا طيب القلب فإن الفرج قريب بإذن الله وحوله وقوته. اللهم فرج قرب ونصر يليق بعظمتك وعزتك وجبرا يتعجب له اهل السموات والارض عاجلا غير اجلا. امين يارب العالمين.

#متضامن_مع_حمزة_بن_الحسين

نشر حساب الناشط الاردني (العنود الفايز - Alanoud f Alfayez) فيديو مصحوبا بابيت شعرية خاصة وموجهة للامير الشاب حمزة بن الحسين جاء فيها:

" وَلَمّا لَم يُلاقوا فيَّ عَيباً ،، كَسوني مِن عُيوبِهِمُ وَعابوا"

#متضامن_مع_حمزة_بن_الحسين

#الامير_حمزه

#الشريف_حمزه

#متضامن_مع_حمزة_بن_الحسين

44

نختم هذه الحلقة من نبض السوشيال مع سلسلة تغريدات طويلة (من 11 تغريدة) غردتها الناشطة الاردنية الدكتورة (ريما العدوان - Rima Al-Adwan) تخص موضوع الهاشتاغين (#متضامن_مع_حمزة_بن_الحسين) وهاشتاغ (#الاردن_مش_بخير) ندرج أدناه جميع التغريدات تباعا..

(1)

بسم الله الرحمن الرحيم 1 : شهد الاردنيون كما شهد العالم أجمع مسرحية هزلية تبعث على الحزن لا الفرح للنظام الأردني الساعي في خراب أسرته وقد سعى قبل ذلك في خراب وطننا ، شهد العالم ملكًا يختصم أخاه في خصومة غير نزيهة ولا شريفة .( تكمله )

#متضامن_مع_حمزة_بن_الحسين

#الأردن_مش_بخير

(2)

2 : ويشوه سمعته العطره وسيرته الطيبة أمام الملأ استئثارا بالسلطة ودفاعا عن كرسي لم يحافظ عليه بأفعاله فسعى للحفاظ عليه باقواله الباطلة. ( تكمله )

#متضامن_مع_حمزة_بن_الحسين

#الأردن_مش_بخير

(3)

3 : مسرحية الإطاحة بولي العهد الأردني السابق من منصبه ولقبه دون السماح له الدفاع عن نفسه. تعنت وتحدٍّ لأبسط حقوق الإنسان في الدفاع عن اتهامات لا تمت للواقع بصلة. ( تكمله )

#الأردن_مش_بخير

#متضامن_مع_حمزة_بن_الحسين

(4)

4 : خصومة بين أخٍ وأخيه وصلت حَدَّ التغييب القسري عن الناس كما وسّعت الشرخ بين مكونات المجتمع الأردني مع انقسام بينهما. ( تكمله )

#الأردن_مش_بخير

#متضامن_مع_حمزة_بن_الحسين

(5)

5:لم تكن الرسالة الموجهة من رأس النظام للشعب الأردني المغيب عن حقائق الخلاف إلا حديث نميمة لايليق بملك ولا يجدر ان يصدر من احد بهذاالمركز والأدهى من ذلك أن دولة القانون التي يدعي انه رسخ دعائمها بدت من خلال رسالته وحكمه على أخيه،تكمله

#الأردن_مش_بخير

#متضامن_مع_حمزه_بن_الحسين

(6)

6: على أخيه دولة لا تطبق القانون ولا تعرفه ولا يعرف الحق فيها الى صاحب مظلمة سبيلا وما كان مثال الأمير حبيس قصره وحبيس ظلم اخيه وحقده إلا دليلا على العدل المفقود والظلم الموجود ، تكمله ...

#الأردن_مش_بخير

#متضامن_مع_حمزة_بن_الحسين

(7)

7 : فكان قانون العائلة المالكة مضغة في فم أعضاء مجلس لا يملك من امره حلا ولا عقدا ، فخرجوا عن نطاق صلاحيات القانون المشار اليه من حدود المشورة والنصح الى حدود الحكم الباطل. ( تكملة )

#الأردن_مش_بخير

#متضامن_مع_حمزة_بن_الحسين

(8)

8 :تلك الرسالة من الملك إلى الشعب كانت غير لائقة بملك يتحدث من طرف واحدٍ عن رجل عرفناه شهمًا يتحدث بلغةٍ نفهمها كما يفهمنا، برجل لم تختلط يداه بأموالنا، عن رجلٌ منا وفينا حُرًّا ابن أباه. (تكمله)

#الأردن_مش_بخير

#متضامن_مع_حمزة_بن_الحسين

(9)

9 : أننا في ملتقى ابناء الاردن في المهجر لندعو النظام الساعي في خراب وطننا الأغلى الى تطبيق القانون وتحري العدل والتعامل برجولة مع معتقلي الرأي من ابنائنا ومنهم الشريف حمزة بن الحسين ، ( تكمله )

#الأردن_مش_بخير

#متضامن_مع_حمزة_بن_الحسين

(10)

10 :فحمزة منا ونحن منه أردني حر ابن أبيه شأنه شأن معتقلي الرأي من أحرارنا فك الله كربهم وفرج همهم وأنالهم حريتهم وحقوقهم وحرية وطننا التي يسعون إليها مهما كلفهم ذلك من أثمان. ( تكمله )

#الأردن_مش_بخير

#متضامن_مع_حمزة_بن_الحسين

1

1

(11)

11 : واخيرا: الحرية لمعتقلي الرأي ، الحرية لمعتقلي المخابرات ، الحرية لمعتقلي ظلم الحاكم الاداري والحرية لمعتقل الاستئثار بسلطة قامت على نكث عهد الابوة ونقض عهد الاخوة. : د . ( ريما العدوان)

#الأردن_مش_بخير

#متضامن_مع_حمزة_بن_الحسين