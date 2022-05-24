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بايدن لرئيس الوزراء الأسترالي الجديد: 'لا بأس إذا غفوتم هنا'

بايدن لرئيس الوزراء الأسترالي الجديد: 'لا بأس إذا غفوتم هنا'
الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

مزح الرئيس الأمريكي جو بايدن قائلا إن لا أحد سينتقد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إذا ما غفا قليلا في اجتماع زعماء الحوار الأمني الرباعي الذي افتتح في طوكيو اليوم الثلاثاء.

العالم - الأميركيتان

بهذه الطريقة حيا بايدن رئيس الوزراء الأسترالي الجديد، الذي توجه إلى طوكيو بعد أقل من يوم من انتخابه، حيث قال بايدن في افتتاح اجتماع قادة الرباعية “لقد أديتم قسم اليمين وصعدتم إلى الطائرة على الفور! لا أعرف كيف تسنى لكم ذلك، لكن لا بأس إذا نمتم هنا”.

وبالمناسبة، هنأ الرئيس الأمريكي ألبانيز على فوزه في الانتخابات، قائلا: “نحن نثمن عاليا استعدادكم للمجيء إلى هنا بعد وقت قصير من توليكم المنصب”.

وكانت قمة الحوار الأمني الرباعي، وتضم أستراليا والهند والولايات المتحدة واليابان في عام 2007 بمثابة آلية للتعاون المشترك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والمحيط الهندي.

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