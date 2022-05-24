ألمانيا ترجح موافقة أوروبا على حظر واردات النفط الروسية والمجر تعارضها

خاص بالعالم

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الذي اعلن هذا الموقف اشار الى أن المفوضية الأوروبية والولاياتِ المتحدة تعملان بالتوازي على اقتراحٍ للحد من أسعارِ النفط العالمية، معتَبرا الحظر المتوقع إجراء استثنائيا.

وعلى خلفية هذه الإجراءات المتزايدة الرامية لعزل روسيا بسبب حربها في اوكرانيا، اعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده ستركز على تطوير العلاقات مع الصين بشكل اسرع مع قطع العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا، واصفا الموقف الغربي بانه تبني لموقف الديكتاتور في اشارة الى الرئيس الامريكي جو بايدن.

واضاف لافروف ان موسكو ستدرس عروض استئناف العلاقات مع الغرب وتفكر فيما إذا كان ذلك ضروريا، غير ان الموقف الاوروبي يصطدم باعتراضات داخلية، حيث تمسكت المجر بمطالبها بالحصول على استثمارات في مجال الطاقة قبل أن توافق على الحظر الاوروبي على روسيا، فلذلك يضغط الاتحاد على بودابس من اجل الموافقة وذلك عبر تقديم ما يصل إلى ملياري يورو لدول في وسط وشرق أوروبا تفتقر إلى إمدادات غير روسية.

وتعتبر صادرات الطاقة الروسية المصدر الاساسي للطاقة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، واعلنت روسيا انه لن تبيع الغاز الا بالعملية الروسية الروبل لغير الاصدقاء. وهي قطعت الامدادات الغاز عن فنلندا بعد ان رفضت الدفع بالروبل.