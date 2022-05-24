محفوظ: رفع سعر الإنترنت يهدد قطاع المواقع الالكترونية الاعلامية بالإقفال في لبنان

العالم- لبنان

وقال في تصريح، إنّ "هذه حقيقة نضعها برسم رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وزير الاتصالات جوني القرم".

ولفت محفوظ، إلى أنّ "هذا الواقع ينسحب على قطاع الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني والمكتوب، ما يهدد فكرة الدولة ومكانتها، خصوصا وأن الاعلام هو ما يميز لبنان في المنطقة والاقليم، كونه يعطي مكانا بارزا لحرية الاعلام والتعبير".

وسأل: "فهل المطلوب في خطوة رفع سعر الانترنت إسكات الاعلام وصوت لبنان في العالم؟"وأشار إلى أنّ "المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، يأمل تضامن المؤسسات الاعلامية ورفع الصوت وكذلك من النواب المنتخبين ومختلف القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومعها النقابات".

وكشف أن "إتصالات كثيرة جرت مع المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بخصوص هذا الموضوع. والمطلوب من الحكومة التجاوب مع مطلب الناس لا معاكسته ولا يمكن ربط ذلك بخطة التعافي المالي والاقتصادي ولا بالاستجابة لمطالب الخارج بمواجهة الفساد وإجراء الإصلاحات المطلوبة وإنما يساهم ذلك في تشويه صورة لبنان و

الأفضل تخفيف الرسوم والضغوط المالية على القطاع الإعلامي قبل فوات الأوان".