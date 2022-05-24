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هذا ما كشفته الشرطة الفرنسية عن واقعة القتل في سفارة قطر

هذا ما كشفته الشرطة الفرنسية عن واقعة القتل في سفارة قطر
الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

قال مصدر في الشرطة الفرنسية لوكالة "رويترز" إن الحادث الذي قتل فيه أحد حراس الأمن في سفارة قطر في باريس صباح يوم الاثنين لا يبدو أنه كان بدافع الإرهاب.

العالم - اوروبا

وكانت السفارة القطرية في باريس قالت إن مقتل أحد حراسها في ساعة مبكرة من صباح الاثنين جريمة "شائنة وغير مبررة"، فيما فتح الادعاء الفرنسي تحقيقا.

وقال مصدر مطلع على سير التحقيق إن الحادث لا علاقة له بالإرهاب فيما يبدو، وفقا لرويترز.

وتابع المصدر أن الحادث وقع حوالي الساعة 06:30 صباحا (0430 بتوقيت غرينتش) مضيفا أن المشتبه به دخل السفارة واشتبك مع حارس الأمن الذي توفي بعد أن تعرض للضرب.

وأكد مكتب المدعي العام في باريس الواقعة وقال إن شخصا اعتقل على الفور.

وأضاف: "تم فتح تحقيق اليوم في تهمة القتل العمد".

وقالت السفارة على تويتر: "ننتظر نتيجة التحقيق ونطالب باحترام الحياة الخاصة لأسرة المتوفى".

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