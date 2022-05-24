الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢
٠٢:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

قوات الاحتلال تقتحم مصلى قبة الصخرة في المسجد الأقصى المبارك

قوات الاحتلال تقتحم مصلى قبة الصخرة في المسجد الأقصى المبارك
الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الصهيوني اقتحمت، اليوم الثلاثاء، مصلى قبة الصخرة في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

العالم- فلسطين

يتبع..

روابط ذات صلة

قيادي للجهاد يعلق على سماح الاحتلال باقامة صلاة تلمودية في الأقصى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. المنطقة العازلة في الشمال السوري.. وتغيير الخرائط العسكرية

اليابان تعلن اقتراب طائرات حربية روسية وصينية من مجالها الجوي

السلطة الفلسطينية تطالب واشنطن برفع منظمة التحرير من قائمة الإرهاب

الناتو: واثقون من الوصول لتوافق مع تركيا على انضمام السويد وفنلندا

هذا ما كشفته الشرطة الفرنسية عن واقعة القتل في سفارة قطر

الحاج حسن: كتلة الوفاء للمقاومة من القوى التغييرية الأولى في لبنان