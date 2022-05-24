إيقاف وزير خارجية الصومال عن العمل بسبب انتهاك قرار أممي

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وقال روبلي:" إنّ السبب هو التصريح بتصدير شحنة من الفحم لعمان بما ينتهك عقوبات دولية".

وحظر مجلس الأمن الدولي مثل تلك الشحنات قبل عقد لقطع التمويل عن حركة الشباب الصومالية المتشددة التي لها صلات بتنظيم "القاعدة" وتقاتل الحكومة المركزية في الصومال.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي أنه إضافة إلى وقف وزير الخارجية عبدي سعيد موسى علي عن العمل، فقد أمر روبلي أيضاً بمراجعة وتحقيق قضائي في سماح الوزارة بتلك الشحنة.

ولم يتسن التواصل مع وزير الخارجية ولم يرد متحدثون باسم الوزارة على طلبات تعليق.

كما لم يتضح وضع الشحنة.