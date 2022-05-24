باقري كني:" إيرا ن وكازاخستان ترغبان في توسيع العلاقات الثنائية أكثر فأكثر "

العالم - ايران

وأدلى باقري كني بهذا التصريح، اليوم الثلاثاء، خلال اللقاء مع نائب وزير خارجية كازاخستان "عادل تورسانوف".

وفي إشارة إلى أحد أولويات سياسة الخارجية الإيرانية بشأن تطوير التعاون مع دول الجوار، قال: إن الفرص متاحة بكثرة لتنمية العلاقات الثنائية ولاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية والاقليمية؛ ونتطلع إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة عبر هذه الأواصر.

وأضاف "نحن مستعدون لاستضافة رئيس جمهورية كازاخستان في طهران؛ وبما يستدعي اغتنام هذه الفرصة لإضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات وإبرام اتفاقيات للتعاون بين البلدين".

وأشار باقري كني إلى ضرورة تحديد مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال الإيرانيين والكازاخيين ودعم حكومة البلدين لهذه المبادرات بهدف ترسيخ العلاقات أكثر فأكثر بين طهران ونور سلطان الجارتين المسلمتين.

في المقابل أشار نائب وزير خارجية كازاخستان إلى زيارة رئيس جمهورية هذا البلد المرتقبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ مؤكدا على أنها تضطلع بدور هام في سياق تطوير التعاون الثنائي، ومتطلعا بأن تفضي هذه الزيارة إلى إبرام اتفاقيات أساسية ولاسيما في المجالات الاقتصادية بين الجانبين.

ونوه "تورسانوف" خلال مباحثاته مع باقري كني اليوم، بـ "الأهمية البالغة" لحضور الرئيس الإيراني أعمال مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا – CICA، الذي انعقد باستضافة كازاخستان.

كما أعرب عن ترحيبه لاقتراح باقري كني حول تعزيز التعاون بين قطاعي الخاص الإيراني والكازاخي؛ معلنا استعداد نور سلطان لدعم التجار الإيرانيين في هذا السياق.

وعن الوضع الراهن في أفغانستان، فقد أكد "باقري كني" و"توسانوف" على المواقف المشتركة بين البلدين وأيضا مكافحة الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان؛ مع ضرورة التركيز على هذه المقومات بهدف تعميق الأواصر الثنائية.