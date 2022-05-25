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وزير الخارجية الايراني: سنسخر امكانياتنا لمتابعة اغتيال الشهيد صياد خدائي

وزير الخارجية الايراني: سنسخر امكانياتنا لمتابعة اغتيال الشهيد صياد خدائي
الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بان الوزارة ستستخدم كل امكانياتها السياسية والقانونية والدولية لمتابعة ملف جريمة اغتيال الشهيد العقيد في الحرس الثوري حسن صیاد خدائي.

العالم - ايران

وفي رسالة وجهها الثلاثاء الى اسرة الشهيد صياد خدائي، قدم امير عبداللهيان التبريكات والتعازي لزوجة الشهيد وابنائه الكرام باستشهاده وقال: ان خبث ودناءة الارهابيين عمي البصيرة في اغتيال المدافع عن مراقد اهل البيت (ع) اثبت مرة اخرى بان ايران الاسلامية التي تتقدم صفوف محاربة الارهاب وبطلها الوطني والدولي في مكافحة الارهاب القائد الشهيد الشامخ قاسم سليماني الذي دحر الارهاب، هي نفسها ضحية الارهاب الحكومي والعناصر الارهابية عمي البصيرة في ظل الصمت بل وتقديم الدعم لهم من قبل الادعياء الكاذبين لمكافحة الارهاب والدفاع عن حقوق الانسان.

واضاف: لاشك ان وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية ستستخدم كل امكانياتها السياسية والقانونية والدولية لمتابعة ملف جريمة اغتيال هذا الشهيد العزيز من اجل ملاحقة ومعاقبة وادانة الارهابيين المجرمين ومساءلة المنفذين والآمرين والداعمين للارهابيين.

يذكر ان العقيد في الحرس الثوري ومن المدافعين عن مراقد اهل البيت (ع) حسن صياد خدائي قد استشهد عصر الاحد اثر اصابته بخمس رصاصات اطلقها عليه ارهابيان يستقلان دراجة نارية حينما كان يعتزم الدخول الى منزله قرب شارع "مجاهدي الاسلام" بطهران.

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وزير الخارجية الايراني: سنسخر امكانياتنا لمتابعة اغتيال الشهيد صياد خدائي

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